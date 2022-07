A labor a gyakorlatban lassan tíz éve működik és inkább illik rá a kis kórház, mint a szó klasszikus értelmében vett labor kifejezés, ugyanis a kórház ezen épülete a különféle készségek gyakorlására biztosít lehetőséget, elősorban orvostanhallgatóknak, de már végzett szakembereknek is. A projekt keretében az oktató kórházak már 2019 óta tartanak készségátadó - pl. alapszintű újraélesztés, lumbálpunkció, vénabiztosítás – képzéseket, melyeken országosan 31 ezer fő vett részt, ebből több mint 2500 fő a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban.

- A skill labor olyan szimulációs eszközökkel felszerelt egység, ahol orvosok és egészségügyi szakdolgozók, orvostanhallgatók és ápolóképzésben résztvevők gyakorolhatják a betegellátást, ahol valósághű körülmények között oktathatók a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások – mindez kockázatmentes, korszerű és magas színvonalú eszközökkel felszerelt környezetben – foglalta össze a lényeget a skill labor munkáját irányító Kassai Zoltán, aki azt is elmondta, hogy a labor által biztosított gyakorlási és továbbképzési lehetőségek a gyógyítás minőségi színvonalának további emelését, de az orvosi műhibák esélyének csökkentését is szolgálják. Hozzátette, az elmélet és a gyakorlat az oktatásban ma már egyre kevésbé választható szét az orvosképzésben is. Ezért is örömteli, hogy kiépült egy országos skill labor hálózat: 19 helyszínen a 3 egyetemi skill központ - Debrecen, Pécs, Szeged - és a szakmai irányításukkal működő 16 oktatókórházi skill labor bevonásával.

Az orvostanhallgatók és az orvosok a legmodernebb technikák segítségével tanulhatják meg, vagy gyakorolhatják például az ultrahangos vizsgálatot, a laparoszkópos beavatkozást, vagy a varrástechnikát. A Szent György Kórház skill laborjában ugyanakkor igyekeznek a mozgásszervei sebészetre specializálódni.

A fehérvári labor 492 négyzetméterén két elméleti oktatóterem, két demonstrációs terem, műtő zsilippel, tanári szobák, eszközraktár és öltözők kaptak helyet. Mindezt 74 millió forint támogatási összegből alakították ki, és 238 millió forint értékű eszközparkkal szerelték fel. A fejlesztés azonban most sem zárult le: hosszú távon szeretnék, ha a fehérvári skill labor országos szinten az egyik legjobb lenne. – Amennyiben a további fejlesztések kormányzati szinten is támogatásra találnak, a fejlesztési lehetőségek szinte végtelenek – mondta Kassai Zoltán.