Nagy problémát tud okozni, ha egy fa gyökere tönkreteszi a földben futó vezetékeket. Okozott ez már sok helyen csőtörést, amely után pedig sajnos a biztosítók sem fizetnek szívesen. Érdemes hát megfontolni, a magán udvarokban is figyelembe venni azt a szempontot, amelyre most az önkormányzat is rámutat: kivág két fát a kerékpárút-felújítások során a Mátyás király körútnál. Az út melletti fasort természetesen nem érinti az építkezés, csupán azt a két példányt, amelyek a körút és a Koch László utca sarkánál állnak. Alattuk ugyanis távhővezeték fut, a gyökerek pedig idővel benövik és bizony tönkreteszik azt. Cser-Palkovics András hangsúlyozta: a fák hosszú távon veszélyt jelentenének a vezetékre, így a szolgáltatás és az utca biztonságára egyaránt. A jó hír azonban az, hogy a közelben a két kivágott fa helyett hat újat ültetnek majd.