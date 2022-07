A 2022-es nyári rendezvények, kulturális programok és turisztikai attrakciók a pandémia után újra teljes pompájukban várják a fehérváriakat és az ide látogatókat – mondta el a nyári programkavalkád ízelítő sajtótájékoztatóján július 6-án, szerdán Lehrner Zsolt alpolgármester, Benkő-Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője és F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Kiderült, lesz-e több óriásbáb az idei felvonuláson, miféle dallamokat hoznak a megújult Bartók Béla térre vagy hogy milyen idegenvezetős túrákra invitál a Tourinform.

Az idei nyáron végre ismét a bőség zavarával küzdhetünk, már ami a székesfehérvári programokat illeti. A teljesség igénye nélkül a főbb lehetőségeket sorolták fel a város szakemberei: szóba kerültek a fesztiválok, hétvégi garantált programok és az idegenvezetős könnyed túrák is.

Jazztől a történelmi vándorgyűlésig

– Szinte minden kulturális intézményünk részt vesz az idei nyári programokban, s jó hír, hogy már most látszik: egyre több turista érkezik ismét Székesfehérvárra – fogalmazott az alpolgármester, s kiemelte az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szervezésében megvalósuló Harmonia Albensis programját, melyet minden júliusi csütörtökön tartanak a megjelölt fehérvári templomokban. Megemlítette a megújult Bartók Béla tér programjait is: a Jazz Fesztivált, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó hangversenyét és hozzátette, hogy a belvárosi programsorozatokhoz is kapcsolódnak itteni programok. Mint mondta, a Vörösmarty Mihály könyvtárban jelenleg zajlik egy helytörténeti, Aranybullával kapcsolatos tábor, a Széna téri tagkönyvtárban pedig társasjáték napot tartanak július 22-én. A Városi Levéltárban július 11-e és 13-a között tartják a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlését, amely a történelem iránt érdeklődőknek szól. Nem maradhatott ki a felsorolásból a Fezen, amely július 27-től 30-ig várja a bulizókat. A Királyi Napok augusztus 12-től 21-ig pezsdíti a belvárost, a Királyok és Szentek nagyszabású tárlata mellett pedig nyitva van a várostörténettel kapcsolatos Csók István Képtár tárlata is – ajánlotta az alpolgármester.

Művészkorzó helyett: Királyok a belvárosban

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezte programokról bővebb információkat is kaptunk: amit sokan vártak, hogy visszatérnek az óriásbábok a belvárosba – fogalmazott Benkő-Igaz Krisztina. A korábban Művészkorzó néven futó programsorozat most „Királyok a Belvárosban” címmel folytatódik. Július 9-én, szombaton 17 órától Géza fejedelem, Szent István király és felesége, Boldog Gizella, valamint Szent Imre herceg „fogadja” az alattvalókat a belvárosban – később lesznek felvonulások, programok, a Zichy ligetben pedig minden alkalommal egy-egy zenei fellépő színesíti az estét: lesz jazz, gordonka, színjátszók és kamarai fellépések is. Az első alkalommal a Duo RedWhite csellóduó koncertjét hallhatják a zenekedvelők.

Városrészi programok: Szárazrét, Csónakázó-tó, Öreghegy, Felsőváros és Alsóváros is bekapcsolódik

A Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban is megkezdődnek a programok: július 9-én, szombaton 15 órakor kezdődik a Juliális. július 29-én, szombaton pedig kertmozival folytatódik a programkavalkád: ekkor az Elvis című filmet láthatják a nézők, 21 órai kezdettel.

A Csónakázó-tó partja is megtelik a nyáron. július 13-án Irodalom, jazz és blues címmel rendeznek irodalmi estet, 19 órától pedig Vörös Janka és Fövenyi Máté ének-gitár duóját hallhatják – a volt Szabadművelődés Háza (Ifiház) épületében.

Az Öreghegyi Közösségi Házban július 16-án lép fel Buch Tibor és Gergely Róbert, ám mint kiderült, erre a programra már nincsenek jegyek. Július 29-én viszont a kertben színházi előadás lesz „A szerelem nem szégyen” címmel. A Felsővárosi Közösségi Házban július 23-án Anna-bál lesz, az Alsóvárosi Közösségi Házban pedig július 30-án, szombaton hangszerkészítő interaktív szórakoztató programra várják az érdeklődőket.

Királyi Napok fenséges programokkal

A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata augusztus 12-én a Zichy színpadnál kezdődik „Az élet pecsétje” című megnyitóval, augusztus 12-e és 14-e között pedig a járásbíróság épületét világítják be egy háromdimenziós, architekturális, látványos vetítéssel életre kelteni. Ugyanezeken a napokon lesz az Országzászló téren a Fehérvári Mézünnep, 13-a és 17-e között a Királyi Napok Folkfesztivál, amely ugyan még nem nemzetközi idén, de remélhetőleg jövőre ismét az lesz. Augusztus 13-án családi piknik lesz a Zichy ligetben.

Ünnepi körmenet és fogadalmi szentmise

Augusztus 14-én az egyházmegyének adják át a belvárost: a szent család ereklyéinek ünnepélyes átvitele lesz a Püspöki Palotából immáron a Szent István Bazilikába. Itt lesz 18 órától a fogadalmi szentmise is – kiemelte a szakmai vezető még 15-e és 16-a között a kertmozit, amely a Bartók Béla térre költözik idén.

Katonazenekar, Szimfonikusok és bővülő óriásbáb család

Augusztus 18-án 17 órakor új helyszínen, a Zichy színpadon lesz a Katonazenekari Fesztivál, majd 19.30-kor lép fel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Augusztus 19-e és 21-e között Koronázási Ünnepi Játékok jönnek, történelmi hangulatú programokkal, hagyományőrzőkkel, az Aranybulla-emlékév apropóján lesznek könyvkötők, könyvmerítők, nyomdászok is a belvárosban.

Az óriásbáb család két taggal bővül idén – árulta el Benkő-Igaz Krisztina, de hogy kikkel, az még legyen meglepetés! Augusztus 19-e és 21-e között lesz fényutca is a belvárosban. Augusztus 20-án pedig népművészeti fesztivál is lesz a szokásos programok – például a királyok menete - között: közel száz népviseletes asszony perdül táncra ezen a napon a belvárosban. A szertartásjáték pedig az ünnepi programsorozat kiemelt része lesz idén is.

Pluszok a városba érkező turistáknak

A Tourinform Iroda városnéző programokra invitálja a Fehérvárra látogatókat – tette hozzá F. Szegő Krisztina: 2022 júliusában elkezdődtek az igen kedvelt esti fáklyás vezetések és a kisvonatos programok, s idén július – augusztus hétvégéin újra szolgálatba áll a kecses piros panoráma busz is. A turista buszos túrák a megújult Aranybulla Emlékműhöz indulnak, így kapcsolódik a program az idei Emlékévhez. A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte: minden júliusi pénteken – illetve augusztus 17-én - 21 órakor indulnak a titokzatos felfedező séták, melyeken fáklyákkal világítják meg az utat, az idegenvezető a várfalak tövében és az eldugott kis utcák macskakövén mesél majd Székesfehérvár titkairól.

Kisvonatos élmények Fehérváron

A városnéző kisvonattal is szerveznek kirándulást az érdeklődőknek: július 16-án, szombaton 10 órakor, valamint augusztus 20-án, szombaton 10 órakor a Bory-várba viszik a kirándulni vágyókat, s onnan vissza is viszik őket a belvárosba. A Sóstóra is megy a kisvonat idén: augusztus 13-án 10 órakor. A Sóstó Természetvédelmi Területén ettől függetlenül több tematikus túrát is tartanak: mesetúrával, naplemente túrával és gyógynövényfelfedező sétával is készülnek a szakemberek ezen a nyáron „a város zöld tüdejénél”.

Tárlatvezetés a Királyok és Szentek kiállításán

- A Nyiss Fehérvárra! kedvezménykártyával pedig a városban megszálló vendégeknek szeretnénk kedvezni fehérvári és velencei-tavi programokkal, kedvezményekkel – tette hozzá az ügyvezető, majd pedig kiemelte, hogy a Királyok és Szentek kiállításon szakavatott segítséget nyújtanak a látogatóknak: a Tourinform iroda tárlatvezetői ugyanis garantáltan minden szombaton és vasárnap több alkalommal is mesélnek a kiállított ereklyékhez kapcsolódó múltról a résztvevőknek.