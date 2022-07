Székesfehérvár belvárosának szélén, az Ősz utca és a Várkörút ölelésében húzódik a Kígyó utca, mellette tízemeletes panelépületekkel, egyre növekvő autóforgalommal és persze parkoló autókkal. A Kígyó utca egyik oldalán hosszú ideje kénytelenek parkolni a máshol helyet nem találó autók, ám éppen ezért – a szűk sáv miatt - az út kétirányú forgalma igencsak kalandos lett. Sőt mi több, a forgalmas és lassú Várkörutat szívesen kikerülték eddig azok, akik a Rákóczi út felől érkeztek és a Mátyás Király körút irányába szerettek volna eljutni. Erre ma már nem sok esélyük van, de hamarosan mutatjuk, merre keveredhet ki az autós, ha rutinból mégis behajt az Ősz utca irányába.

Érkezés a Rákóczi utca felől - tilos jobbra kanyarodni tábla jelzi a változást

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Átlagos forgalmú kedd délelőtt időztünk egy kicsit a kereszteződésnél, ahol a forgalmi rend megváltozott: csak perceket kellett várni arra, hogy szembe jöjjön egy autós az egyirányú utcában, amely azonban „csak a pékségig” jutott. A panelházak lakói számára bizonyosan előnyös az, hogy minimum felére csökken a forgalom az övezetben, azoknak azonban kevésbé jó hír a változás, akik az Ősz utca szélén laknak és eddig csak be kellett kanyarodniuk a saját parkolójukhoz a Rákóczi felől. Nekik most kell tenni egy nagy kört azért, hogy haza jussanak. Előnyök és hátrányok tehát vannak, mint mindig, ám egy esetleges rendőri ellenőrzés esetén a tilos tábla ellenére behajtóknak nagyobb lesz a hátrány, mint az előny… De nézzük, mi van akkor, ha észleli a sofőr a táblát és nem hajt be? Merthogy egyenesen sem haladhat tovább, arra is tilos a behajtás. Az egyedüli lehetőség a jobbra jelző kötelező haladási irány, amely a belvárosi panelsorok labirintusából a Szekfű Gyula utcára engedi ki az autóst. Amely – a gyakorlott autósok jól tudják -, szintén jelentősen terhelt útszakasz a belváros környezetében. Mostantól tehát nincs egérút, csak a hagyományos.