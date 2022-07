A helyőrségben dolgozók ,,csemetéinek” nyári foglalkoztatását három turnusban, több éve a székesfehérvári alakulat látja el. Céljuk, hogy a nyári szünidő ideje alatt – amíg a szülők munkájukat végzik - megoldást nyújtsanak gyermekeik elhelyezésére, felügyeletére.

Az eseménydús hét balesetvédelmi, egészségügyi oktatással indult, amelynek keretében a kicsik megtanulhatták, miként kell ellátni a sebesült, vagy balesetet szenvedett társukat. Technikai és közelharc bemutatót is tartottak számukra, de sorversenyben, számháborúban is megmérettethették magukat, míg a Honvéd Szondi György Sportegyesület tagjai közreműködésében az íjászkodást és a légpuska-lövészetet is kipróbálhatták.

A hét közepén Balatonakarattyán strandoltak, ahol csúszda és különböző vízijáték várták őket. Zamárdiban egy kalandparkot látogattak meg és kisvonatozásban is részük lehetett.

Székesfehérváron a híres Bory vár kiállítását nézték meg, és térkép alapján kutathatták fel a Bory Jenő szobrászművész és építészmérnök által megálmodott vár káprázatos helyiségeinek nevezetességeit.