A ráckeresztúri gólyák története igen izgalmas. Nyolc évvel ezelőtt az állatokat szerető és a gólyákért különösképpen rajongó Damak Lászlóné biztonságos gólyafészek-kosarat helyeztetett el a főút melletti egyik oszlopon. Kati néni a háza tetejére kamerát szereltetett, amin keresztül az érdeklődők figyelhetik, mi történik a fészekben (golyakamera.livenetwork.hu).

Nyolc évvel ezelőtt megjelent a fészekben egy magányos gólyácska. Egy szuper fotográfiának köszönhetően kiderült, hogy 2011. június 12-én gyűrűzték meg Dabason. A fiatal madár párra lelt, s a két gólya tevékenyen élte mindennapjait. A helyiek Timinek és Misinek keresztelték el őket, és az értéktárukba is felvették a ráckeresztúri gólyákat mint a természeti környezet értékeit. 2015 tavaszán kikelt az első fészekalj, és szülőhelyük tiszteletére r-rel kezdődő nevet kaptak: Remény, Repke, Rege. Sajnos a kirepülés nem sikerült tökéletesen, két fióka áramütést szenvedett, és elpusztult. Kati néni attól kezdve a villanyoszlopok szigetelését is kijárta, hogy ne történhessen még egyszer ilyen fájdalmas eset. Azóta minden évben visszatér a gólyapár a faluba.

Forrás: Gajdó Ágnes

Timi és Misi buzgón ellátja családi feladatait. 2016 tavaszán három fióka – Borostyán, Bársonyka és Bodroska – nőtt fel a fészekben. 2017. május elején négy fióka született, s rövidesen a keresztelő is megtörtént: Napfény, Napsugár, Nádas és Naspolya lett a fiókák neve. A következő évben is sor került a madarak gyűrűzésére. A község lakói, főként az óvodások is kíváncsian figyelték, és fotózták a műveletet. Akkor Kedves, Kedvenc és Kefir kapott „személyi igazolványt”. Rá egy évre négyen növekedtek a fészekben: Tavasz, Táltos, Tádé és Tudor, majd 2020-ban Május, Mázli és Manó. A tavalyi évben Deli, Délceg, Dugó és Dió repült ki szintén gyűrűvel a lábán, ki tudja, merre járnak. Idén azonban rekordot döntöttek a szülők, öt kisgólya született, s nem szelektáltak, mindet szépen nevelgetik, most már ki-ki röppennek a fészekből. Gyűrűt is kaptak, Damakné Kati intézte ezúttal is, hogy azonosítani lehessen őket, s elkészíttette a neveket és gyűrűszámokat is tartalmazó táblát, amit a gólyafészket tartó oszlopon helyeztek el. S hogy mi lett az öt gólyafi neve? Szél, Szellő, Szivárvány, Szende és Szerencse. A helyiek bíznak benne, mindegyik fióka szépen fejlődik, s amikor eljön az idő, szárnyra kelnek, kirepülnek. A szülőket pedig várják vissza jövőre is.