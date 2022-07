Néhány nappal ezelőtt kapott üzenetet a közösségi médián egy, a profilképe alapján hatvan év körüli hölgytől, aki eleinte csak általános beszédtémákat vetett fel, akár úgy is tűnhetett, ismerkedni szeretne. Holbikné azonban szerencsére nem hitte el, hogy csupán ennyiről van szó, különösen azért, mert az üzenetek tört magyarsággal megfogalmazott mondatok formájában érkeztek. Ettől függetlenül fenntartotta a beszélgetést. Aztán az üzenetváltás kezdeményezője előállt a történetével: Németországban él és egy ismerőse 90 000 eurót szeretne adni valakinek, aki nagy szüksége lehet rá, Holbikné pedig a közösségi oldalán szimpatikus volt, ezért rá esett a választás.

Később aztán több e-mail is érkezett Holbik Lászlóné postaládájába valakitől, aki jogásznak adta ki magát, adatokat kért, leírta azt a történetet, amit már a közösségi oldalon kapott üzenet is tartalmazott, kiegészítve annyival, hogy a felajánló idős hölgy kórházban van, és annak érdekében, hogy mindezt megerősítse, csatolt egy olyan képet is, amin egy nő a kórteremben ül, légzéssegítővel az orrában. Majd a történeten túl megérkezett az az üzenet is, aminek tartalma szerint ahhoz, hogy elindítsák az átutalási folyamatot, Holbiknénak nem kell mást tennie, mint elküldeni 130 eurót a megadott számlaszámra. Ezt Holbik Lászlóné természetesen nem tette meg, és amikor a „jóakaróknak” felvetette, hogy szakember segítségét kéri az esettel kapcsolatban, természetesen erről le akarták beszélni, mondván, ezzel kockáztatja, hogy ő kapja meg az összeget.

Holbik Lászlóné története mindenkinek tanulságos lehet. Érdemes odafigyelni az árulkodó jelekre, ami a tört magyarság mellett lehet az is, hogy az üzenetíró profilja egyáltalán, vagy csak nagyon kis mértékben aktív. Fontos, hogy ne adjuk meg személyes adatainkat, bankszámlaszámunkat idegeneknek, és kezeljük erős fenntartásokkal az ilyen és ehhez hasonló üzeneteket.