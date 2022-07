„Szeretnék elfogadható magyarázatot kérni arra vonatkozóan, hogy a legmagasabb hőségriasztás alatt hogy mernek klíma nélkül menetrend szerint közlekedő távolsági járatot indítani?” – tette fel a kérdést felháborodott olvasónk a levelében, aki azt is elárulta, hogy a szóban forgó járat a Volánbusz 13.35 órakor Székesfehérvárról Dunaújvárosba induló, 1803-as járatszámú busza volt még a múlt héten. A kérdés természetesen jogos, hiszen, ha odakint 37 fok van, a busz belsejében még több. Ilyen körülmények között pedig nem túl felemelő utazni (sem), arról nem is beszélve, hogy akár rosszul is lehet az ember.

A kérdéssel megkerestük a Volánbuszt, amelynek kommunikációs igazgatóságától az alábbi választ kaptuk: „Járatainkon folyamatosan ellenőrizzük a klímaberendezések, illetve a szellőzőrendszerek, ablakok megfelelő működését. Az utastéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekben a nyári időszakban (május 1. – augusztus 31.) 25 fokos utastér-hőmérséklet felett a légkondicionáló berendezést minden esetben működtetjük. A klímaberendezéseket rendszeresen fertőtlenítjük. A megkeresésében érintett járatot végző Volvo autóbusz klímaberendezése indulás előtt hibásodott meg, és nem állt rendelkezésre légkondicionáló berendezéssel rendelkező tartalék jármű a pótlásra. Elnézést kérünk utasainktól a kellemetlenségért!” – olvasható a Volánbusz válaszában, amiben arról is tájékoztattak, hogy hőségriasztások időtartama alatt, munkanapokon 12 és 14 óra között a megyeszékhelyeken nagyobb forgalmat lebonyolító buszpályaudvarokon ásványvizet is osztanak az utasoknak.

A Volánbusz leveléből az is kiderült, hogy Fejér megyében járműállományuk 63 százaléka rendelkezik légkondicionáló berendezéssel. Országos szinten tekintve, a Volánbusz 2018 óta tartó, nagyarányú járműfejlesztésének köszönhetően eddig 1800 új busz állt forgalomba, és az idei évben további ezer új autóbusz beszerzését tervezik. Az újonnan beszerzett autóbuszok mindegyike légkondicionáló berendezéssel felszerelt, így a klimatizált járművek aránya is emelkedik a jövőben.