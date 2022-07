Volt, hogy tűzpárbajban való mozgást gyakoroltattak velük, airsoft fegyverekkel, illetve különböző kötéltechnikákat is kipróbáltak. A Pákozdi Katonai Emlékparkban, tereptan foglalkozás keretein belül ismerkedtek a tájékozódás alapjaival. Az ott megszerzett tudást a délután folyamán, többállomásos járőrfeladat során használhatták fel. Például csapatokban vízi átkelést gyakoroltak, akadálypályát küzdöttek le természetes és mesterséges elemekkel, sőt, elsősegélyismereteket szereztek is szereztek. Mindeközben, úttalan utakon, a Velencei-tó náddal, sással és vízivilággal szegélyezett helyszíneit taposták ki bakancsaikkal, örökül hagyva lábnyomaikat ott, ahol még a természet az úr… Egyik nap teherautóra felmálházva, Sárbogárdig utaztak, ahol egy elhagyatott katonai objektum liánokkal, buja kúszónövényekkel átszőtt vadonja várt rájuk. A rejtélyes helyszínen éjszakai menedéket cövekeltek ki maguknak sátorlapokból. Kitelepülésük során túlélő foglalkozások várták a táborozókat: vizet tisztítottak különböző szükségeszközökkel, de csapdákat is készítettek. a hajnali órákban a romos dzsungellabirintusban izgalmas, kitalált szituációba keveredtek...

Éjjel, Sárbogárdon riasztást is kaptak, miszerint, a szövetséges erők elhagytak egy csomagot, amelynek nyomába kell eredniük. Táborbontást követően, több csoportra osztva, nyílt terepen, egymás ellen, rajonként, paintball taktikai sportban is kipróbálták magukat. S, ha mindez nem lenne elég, airsoft fegyverekkel zajlott, előzőleg gumifegyverrel begyakorolt épületharcászatban, valamint épületről, kötéllel történő ereszkedésben is részük lehetett az egykori sárbogárdi laktanya sűrű liánnal átszőtt épületrengetegében.

A zárónapon – már Székesfehérváron - a táborozók egy szabadulószobában is megmutathatták kreativitásukat. Egy alagsori helyiségben ládákból különböző információkat szerezve, pontról pontra haladva, titkos akták, katonai fájlok és a kijutásukhoz szükséges kódok segítségével oldották fel egy magasrangú katonai vezető irodájának zárrendszerét, miután egy rakétaindító és hatástalanító kódot birtokukban tudtak. A feladatok logikus gondolkodást és kellő kreativitást igényeltek, közben pedig valamennyiük adhatott valamit a ,,közösbe” saját erősségeiből: azok is, akik kevésbé tettek szert masszívabb fizikumra. Aznap, rajonként vették ki részüket különböző feladatokból. Szituációs lövészeten Airsoft fegyverekkel, felbukkanó célokra kellett tüzelniük. Emellett - akadályelemekkel tűzdelt sorverseny keretében - kúszófolyosó, rönkcipelés, tájoló használatával kapcsolatos navigációs feladatok, valamint kézigránát dobás, gumigörgetés és egy ötven kilós súly elhúzása is szerepelt a rájuk szabott foglalkozások ,,repertoárjában”.

Az utolsó feladatok végrehajtását követően a táborozók szülei is megérkeztek a laktanyába, akik előtt bakanótát fújva vonultak be a ,,túlélők” az elismerések és az elbocsátó obsitok átadásának helyet biztosító sátorba. A táborvezető Sárfi Tamás főhadnagy mindenekelőtt köszönetét fejezte ki a szülők irányába, hogy az alakulatra bízták gyermekeiket. Mint azt kiemelte, mozgalmas öt napon vannak túl, amelyek számos, időjárás okozta megterheléssel jártak ahhoz képest, amit egy átlag nyári nap kapnának a résztvevők. – Igazán összetartó csapat volt ez a turnus, akikbe szerencsére szorult jó adagnyi zsiványság is – foglalta össze tapasztalatait. A főhadnagy arra is kitért, fegyelmezni sem nagyon kellett a csapatot, hiszen ,,nem csináltak őrültségeket”, így mindenki ,,egyben visszatért”.