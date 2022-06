Fehérváron a Mátyás király körút régi Domus épülete mögött nagy erőkkel szélesítik a gyalogátkelőhöz vezető járdát, ami – a jelek szerint – hasonlóképpen szélesedik majd az Ybl lakótelep felőli oldalon is, sőt ott valószínűleg kerékpárút is lesz. A Koch László utca irányából ha sétál a gyalogos, egy szalag tereli az útját, érdekes módon az üvegezett buszmegálló hátsó falához. A szalag tehát nem eltereli a buszmegállótól a gyalogost, hanem kimondottan a buszmegálló falához vezeti. És itt jön egy optikai csavar is, ugyanis a szalagot épp olyan magasan kötötték a buszmegállóhoz, mint amilyen magasan van az annak hátsó falára festett fehér csík. A buszmegálló gondozója ezt megfejelte azzal, hogy az üveget tisztán tartja, és aki ezt benézi, az szeretne átbújni az üvegre festett csík alatt…

Vigyázat! Inkább kerüljék ki azt a fránya buszmegállót!