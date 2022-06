Kül- és belterületi utak aszfaltozására, valamint útjavítási munkálatokra kerül sor az elkövetkezendő időszakban Pázmándon. Az elmúlt két és fél évben 76 millió forintot nyertek ugyanis erre a célra, melynek előkészítő munkálatait még a koronavírus járvány alatt végezte el a település vezetője. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester elmondta: többek között a Magyar Falu Program, a Vidékfejlesztési Program és a Belügyminisztérium 100 százalékos támogatásából állhatnak neki a munkálatoknak.

- Kül- és belterületi utak felújítása kezdődött meg a napokban – árulta el a település vezetője. – A Szőlőhegy külterületein már egyre rosszabb állapotban vannak az utak, ezért itt folytatjuk az útfelújításokat. Stabil burkolatú átvezető utakat hozunk létre, mert szeretnénk elősegíteni a kiskertes gazdálkodásban érdekelt lakosokat. Ezen a területen 315 plusz 170 méteren készül el a stabil aszfaltburkolat. Érinti a felújítás a Kabar dűlőt, illetve a Válasz út azon L alakú szakaszát, ahol Orisek Ferenc fakeresztje található. A cél, hogy lassan, de biztosan haladjunk a falu belterülete felé. A belterületi utak egy része rossz állapotban van, ezért a Diófa utca, Mező utca és a Kertalja utca felújítása kerül most sorra. Ám ezúttal nem csak az útburkolat felújítása történhet meg, hanem a vízelvezetők, átereszek kialakítása is. A munkálatok közlekedésbiztonsági célt is szolgálnak, tekintve, hogy több helyen a kanyarodásoknál nem volt megfelelő szélesség. Ezeken a szakaszokon plusz átereszek elhelyezésével megelőzzük a korábban nem ritka árokba csúszásokat is. A munkálatok kiegészülnek kátyúzásokkal és útburkolati hibák, csatornasüllyedések javításával is.

A munkaterületet múlt héten adták át a kivitelezőknek, akik a remények szerint nyárra készen lesznek. Múlt héten azonban más is történt: a pázmándi képviselő-testület végül elfogadta a zárszámadást és az idei évi költségvetést is. A polgármester a hírlap kérdésére elmondta: ennek ára létszámleépítés és megszorítások beépítése volt. - Az óvodai és az önkormányzat dolgozói létszámát 3+2 fővel csökkentették, melynek okaként a spórolást jelölték meg a képviselők – fogalmazott Virányiné, aki mindezek mellett megüzente a szülőknek, hogy az óvodai létszámleépítés nem fogja veszélyeztetni a működést, a gyermekek ellátását. – Finanszírozást még mindig nem kaptunk, hiába lett már elfogadva múlt héten a zárszámadás és a költségvetés. Így a béreket is csak átcsoportosításokkal tudtuk kifizetni az önkormányzati dolgozóknak. Június 10-én kapunk tájékoztatást arról, hogyan fogjuk kapni a havi finanszírozást, majd június végén kapunk pénzt először. A több mint 30 millió forint elmaradt finanszírozás kapcsán pedig reménykedünk: a Belügyminisztériumon múlik, hogy megkapjuk-e s ha igen, hogyan.