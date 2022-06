A munkálatok jelenleg is zajlanak a tanuszodában, ahol az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón Szabó Tamás, Ercsi polgármestere elmondta, fontos állomás a település életében a létesítmény felújítása, hiszen a gyermekeknek ismét helyben, de új környezetben tudják majd az úszásoktatás lehetőségét biztosítani. Mint mondta, az elmúlt évtizedek során a település kihasználta a sportközpontot, a mostani felújítással pedig tovább folytatódhat az az 1990-es években megfogalmazott célkitűzés, hogy minden Ercsiben született gyermek tanulhasson úszni.

A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián elmondta, 2019-ben kellett megszüntetni állapota miatt az uszodát, amely most 135 millió forint állami támogatásból újul meg, amelyhez a Dunaújvárosi Tankerületi Központ további 31 millió forintot saját keretéből biztosított. – Többször elmondtuk, hogy számunkra a gyermekek a legfontosabbak. Az ercsi gyermekek sorsa és hétköznapjaik is nagyon fontosak. Személy szerint nagyon örülök annak, hogy ez a fejlesztés el tudott indulni – emelte ki Molnár Krisztián. Mint mondta, elképzelhető, hogy a kivitelezés során pluszköltségek merülnek majd fel, ezzel kapcsolatban viszont biztosította a települést és a tankerületet is, hogy Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel közösen segítenek majd ennek megoldásában.

Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója kiemelte, amikor a tankerület átvette az intézményt, már látható volt, hogy a tanuszoda rövidesen felújításra szorul majd. Mint mondta, jelenleg is részt vesznek az ercsi diákok úszásoktatáson, de most Iváncsára járnak át. Az ingázás miatt az előírt minimum-óraszámban tanulnak úszni a fiatalok, de Szilágyiné Németh Sarolta reményei szerint a tanuszoda elkészültét követően magasabb óraszámban, akár mindennap részt vehetnek majd ilyen órákon. Az igazgató kiemelte, a jövő tanév folyamán várhatóan már a diákok használhatják a megújult létesítményt, és az intézménnyel a tervek szerint pályáznak majd az Úszó nemzet programra is. Mint mondta, a program keretében lehetőség nyílna arra, hogy a gyerekek már első osztályos koruktól kezdve tanulhassanak úszni.