Az Igazgyöngy Alapítvány diákjainak rajzaiból nyílt tárlat június 18-án, szombaton zárult az Európa Klubban. Ezen a napon egyben adománygyűjtő akciót is tartott a klub tagsága, akik már most a szeptemberi iskolakezdésre gondoltak. S gondolnak is, ugyanis a fel nem használt füzeteket, ceruzákat, vízfestékeket, rajzlapokat, tollakat, a kinőtt iskolatáskákat, tolltartókat vagy bármilyen jó állapotú tanszert, sporteszközt és tisztasági csomagot, játékot, mesekönyvet július 15-ig előzetesen egyeztetett időpontban továbbra is leadhatnak az adakozni vágyók az Európa Klubban, a Fő utca 3. szám alatt.