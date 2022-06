A Székesfehérvárhoz közeli Kisiszkán, idillikus környezetben található Mosolyvár Lovasközpont tulajdonosa és egyik oktatója, Kálmán Kata fogadta a délelőtti rekkenő hőségben a Lánczos Kornél Gimnáziumban működő diákrádiónál táborozó fiatalokat. A felső tagozatos gyerekeknek erre a hétre szerveztek olyan programsorozatot, amely egyrészt betekintést enged a rádiózásba, kedvet csinál hozzá, másrészt szórakoztat is. A résztvevők belekóstolhatnak például a műsorvezetésbe, a riporterkedésbe, a vágásba, és ugyan alapvetően az iskolában, illetve a stúdióban vannak, ott fogadnak vendégeket, ám több külső helyszínre is ellátogattak. Voltak például a Damniczki Cukrászdában, ahol szintén interjúztak, csütörtökön pedig a lovas központ volt a cél. Itt főleg a terápiás foglalkozások mikéntjéről kérdezték az oktatókat és az éppen ott lovagló gyerekeket, tehát ezúttal is gyakorolhatták az interjúkészítést. A tábor vezetői Ollerinyi Tamás programigazgató és Winter Diána felelős szerkesztő, akik csütörtökön is lelkesen kísérték a kis csapatot, megmutatva a szakmai fogásokat. A tábor pénteken zárul, s a nap végére még bizonyára sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodnak a rádiózás iránt lelkesedő ifjak.