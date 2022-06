A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjához (FIT Program) ötödik osztályos korában csatlakozott Bakonyi Lili, aki ebben a tanévben volt hatodikos a II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A két tanítási nyelvnek köszönhetően iskolájában angolul tanulja a természetismeretet és az egyetemes történelmet, valamint lektori és célnyelvi civilizáció órákon mélyíti el angoltudását. Mindemellett immár a második tanév telt el úgy, hogy az iskolai elfoglaltságok mellett minden második hétvégén az MCC programjain bővíti ismereteit, pallérozza tudását. Mindez egy írásbeli és egy szóbeli felvételivel indult.

– Nem egy hagyományos iskolai felvételi feladatsort kell elképzelni, mert nincs benne annyi matematika és nyelvtan. Ebben inkább logikára épülő, IQ-tesztszerű feladatok voltak, mint például, hogy mit jelentenek egyes nyelvtani szavak, amiket mondjuk mi, fiatalok nem ismerünk. Utána volt egy pár perces beszélgetés a régióvezetőnkkel – mesél a FIT Program felvételijéről Bakonyi Lili. Mint mondja, a program keretében különféle kurzusokon is részt vesznek, a biológián például nyers valójában boncoltak malacszívet.

– Csapatokban ültünk és ott volt előttünk egy malacszív. Fel kellett vágnunk, megnéztük benne, hol találhatók az izmok, hol futnak az erek. Ezenkívül az űrkutatás kurzus volt az egyik kedvencem, mert nagyon szeretem ezt a témakört. Rengeteget tanultunk a fekete lyukakról, arról, hogyan keletkezhetett a galaxisunk, miből állnak a naprendszerünkben található csillagok, milyen jellegzetességeik vannak. Nagyon sok játékos feladat volt – meséli, s szavaiból kitűnik, itt bizony nem csak a passzív jelenlét számít.

– A kurzusok kilencven százalékában próbálnak minket is aktivizálni. Például az űrkurzuson az idő nagy része azzal telt, hogy mindenki tehetett fel kérdéseket a témához kapcsolódóan. A kurzust egy csillagász tartotta, szóval rengeteg mindenre tudott válaszolni, nagyon sok új dolgot megtudtunk – teszi hozzá, s ha már az űrről van szó, vajon eljuthatunk-e valaha a Marsra?

– Szerintem lehetséges, de azért kell hozzá még pár év. Nagyon érdekes, ahogy ezt kutatják, hogy felküldik a Mars-járókat. Beszéltünk arról is, hogy most milyen hírek vannak, hogy sikerült lefotózni a galaxisunk közepén lévő fekete lyukat, és hogy például a Marson most vannak jegesebb részek, amik régen vizek voltak – mondja Lili, aki az MCC programjának köszönhetően az űrkutatáson túl a filmek és a média világába is betekintést nyerhetett.

– Saját reklámot készítettünk. Mindenki kapott egy tárgyat, a mi csapatunk egy halpapucsot, ami pikkelyes, a teteje pedig olyan, mintha egy halszáj lenne. Reklámot kellett készítenünk fényképekkel, információkkal, hogy ez a papucs mire jó, mire használható, megpróbáltuk minél népszerűbbé, eladhatóvá tenni – beszél a nem mindennapi feladatról Bakonyi Lili, aki azt mondja, számára egyáltalán nem teher az MCC-ben eltöltött plusz, iskolán kívüli idő. Szerencsésnek tartja magát, hogy ide járhat, számára az MCC-s csoporttársai olyanok, mintha lenne még egy osztálya az iskolain kívül, rengeteg új barátot és barátnőt szerzett a közös programok és kurzusok során, így mindig nagyon várja az újabb és újabb foglalkozásokat.

A jövőt, a továbbtanulást illetően már most késznek tűnő tervei vannak a hatodikos lánynak.

– Nagyon érdekel a pszichológia, mert rájöttem, hogy nagyon szeretek mások érzelmeivel foglalkozni – természetesen a sajátommal is. Nagyon érdekel, hogy másoknak milyen problémáik vannak, és ha tudok, szívesen segítek nekik. Természetesen a csillagászat is nagyon érdekel, szóval biztos, hogy még millió lehetőség van, amik közül választhatok.