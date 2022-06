Általános és középiskolás tanulók és tanárok gyűltek össze a Hiemer-házban, ahol Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a megjelenteket. A polgármester Mészáros Attila alpolgármesterrel együtt ajándékcsomag és oklevél átadásával gratulált azoknak a diákoknak és felkészítőiknek, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, vagy az Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Verseny valamelyikén sikeresen szerepeltek. Mellettük köszöntötték azokat a diákokat is, akik Magyarország jó tanulója, jó sportolója elismerésben részesültek.

Cser-Palkovics András felidézte azokat a találkozásokat, amelyek keretében az elmúlt napokban tehetséges székesfehérvári, vagy Székesfehérváron tanuló fiatalokkal találkozott. – Sorolhatnánk azoknak a rendezvényeket, eseményeket, ahol mindig kiderül, hogy mennyi tehetségesebbnél tehetségesebb fiatal él, tanul, vagy dolgozik ebben a városban – emelte ki a polgármester. Mint mondta, ma is olyan diákokat köszöntöttek, akik Székesfehérváron, a megyében, sőt az országban is már kiemelkedőt tudnak nyújtani. – A tehetség ott van bennetek, ezt most ti magatok kitettétek a világ elé. Tartoztok, leginkább saját magatoknak és kisebb résszel, de ugyanúgy fontos jelleggel családotoknak, tanáraitoknak azzal, hogy a következő években, évtizedekben is visszaigazoljátok, hogy a tehetség mellett ott volt a szorgalom és az alázat – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

Az ünnepség fényét emelte a szintén tehetséges, a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum zenei növendékeiből álló zenekar előadása is.