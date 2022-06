Tessely Zoltán közösségi oldalán megosztott bejegyzésében a hatalmas fölényt emelte ki:

„Trócsányi László európai parlamenti képviselővel gratuláltam a Fidesz-KDNP gyúrói csapatának a 7-0-ás győzelemhez: Horváth Gyula polgármesterként, Erdőhegyi Zoltán, Nagy Adrienn, Császár Bence, Németh Gyula, Trócsányi Gábor és Bencze József pedig képviselőként nyerték el a gyúróiak bizalmát." – olvasható a posztban.

Az újból megválasztott faluvezetőt, Horváth Gyulát telefonon értük el, aki magától értetődően nagyon elégedett volt: Már azt önmagában elismerésként értékelte, hogy nem volt kihívója a szavazáson, az meg pláne, hogy 363 szavazattal nagyobb arányú bizalmat kapott, mint a korábbi voksoláson. Mint mondta, a választáson elérték a kitűzött céljaikat, hiszen a szavazatra jogosultak 38 százaléka az urnához járult, dacára a nyári szabadságolás és a tétnélküliségnek.

– Amit ígértem a kampányban az tartom is: továbbra is elkötelezetten, a település fejlődéséért fogok dolgozni képviselőtársaimmal együtt, hogy Gyúrót felzárkóztassuk a környék településeihez képest. A korábban megkezdett infrastrukturális, kulturális és innovációs fejlesztések folytatódni fognak, melyek reményeim szerint kéz a kézben járnak majd a település rendezett összképének kialakításával. Kiemelten foglalkozunk az úthálózat megújulásán, a járdák, utak, közterek javításán, valamint a gyermekek és az ifjúság oktatásának korszerűsítésén, hogy tanulmányaikhoz megfelelő technikai háttérrel rendelkezzenek. Bízom benne, hogy a felálló új képviselő-testülettel és Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnkkel együtt dolgozva megtehetünk egy nagy lépést a közösség építés szempontjából is, hiszen egy település nem csak épületekből és infrastruktúrából áll.