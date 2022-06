Nem újkeletű dolog, hogy megvan a jól körülhatárolható szezonja a lakásbetöréseknek. Egyik ilyen a nyári szünet kezdete, amikor sokan hosszabb időre elutaznak és felügyelet nélkül hagyják otthonaikat. Kevésbé figyelnek egymásra szomszédok is, így könnyebb észrevétlenül besurranni az udvarokba, otthonokba, lépcsőházakba. Székesfehérváron sorozatos betörésekről adtak hírt olvasóink például az Öreghegyen, ahol állítólag fényes nappal raboltak ki otthonokat az elmúlt időszakban. Sokan a lomtalanításra „szakosodott” megfigyelőket okolják, mások szerint viszont nem mindig az a bűnöző, aki annak látszik. Egyes elképzelések szerint ugyanis volt olyan fehérvári utca, ahol „menő bringás”, máshol „babakocsis anyuka” mérte fel a terepet a betörések előtt. Ezek persze csak spekulációk, hiszen manapság bárhol bármikor felbukkanhatnak idegenek, de tény, hogy pont ez az, amiért mindig mindenki gyanús lehet… A lakosság tapasztalata szerint előzetesen kifigyelik azokat a házakat, ahol hosszabb ideje nincs mozgás vagy ahol rendszeresen korán elmennek otthonról és estig senki nem térnek haza. A könnyű bejutás lehetősége is csábító a bűnözőknek: a nem vagy nem megfelelően zárt kapu, sőt mi több, nyitva hagyott lakásajtó is megkönnyíti a tolvajok dolgát. És sajnos ez nem ritka, még a társasházakban sem. A lépcsőházakba bejutó idegenek az elmúlt hetekben többek közt a Tóvároson próbálkoztak. A lakók szerint ugyanis idegenek nyitogattak be az ajtókon – már ahol tudtak. Régi trükk ez a betörők részéről: ha otthon a család, akkor bizony előszeretettel hagyják vagy felejtik nyitva a bejárati ajtót. A szobákból konyhákból pedig alig lehet meghallani, ha valaki halkan besurran az előszobába – ahol gyakran gazdag zsákmány várja a tolvajokat: táskák, pénztárcák vannak karnyújtásnyira az ajtótól. Nem is kell továbbmenniük…

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerin 2021-ben Fejér megyében összesen 5 864 bűncselekmény történt (2020-ban 5 962). Ebből 360 testi sértés, 310 kábítószeres bűncselekmény, 509 ittas/bódult járművezetés, 27 hivatalos személy és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, 179 garázdaság és 1 520 lopás.

A nyaralóhelyeken is megkezdődik az „élet”. A Velencei-tó mentén is több helyről kaptunk információkat arról, hogy javában „dolgoznak” a betörők. A tolvajok ugyanis abban reménykednek, hogy a kikapcsolódni érkező nyaralók kevésbé figyelnek az értékeikre és az ingatlanra, amit időszakosan bérelnek vagy laknak. Ám a nyaraló övezetekben van még egy jelentős időszak, s ez az őszi-téli szezon kezdete, amikor megritkulnak a látogatók s több lesz a magára hagyott épület. Ilyenkor is érkeznek a tolvajok és viszik, amit érnek.

A védelem éppen ezért mindenkinek alapvető érdeke: a magántulajdonú, könnyen telepíthető webkamerák hozhatják a megoldást a családi házak udvaraiban – melyek képe azonban szigorúan csak a magánterületet felügyelheti, sem közterületre, sem másnak a területére nem terjedhet ki a felvétel képe. A lépcsőházakban pedig a közösségi szinten elfogadott és telepített kamerarendszer az, ami javíthatja a közbiztonságot. Ehhez azonban a lakástulajdonosok többségi hozzájárulása szükséges és persze a költségek megosztása. Alapvetés továbbá a jól zárható ajtó és kapu, továbbá nem árt figyelni az ablakokra is ott, ahol kívülről bejuthatnak a betörők. Másképp a biztosítás sem biztos, hogy fedezi a veszteségeket… Nem kell továbbá megosztani a közösségi oldalakon azt, hogy éppen hol nyaral az ember és azt sem, hogy milyen szokások szerint szokott eljárni otthonról. A Fejér Megyei Hírlap következő számában pedig terveink szerint arról is beszámolunk, milyen tanácsokkal szolgál a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a kérdésben.