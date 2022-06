A vakáció felirat a táblán, amely annak idején napról napra, betűről betűre került felírásra, sőt inkább rajzolásra, ma már kevésbé divat, ám akár felírták a diákok a táblára, akár nem, attól még tény, hogy kicsengettek: a 2021-2022-es tanév rendje szerint június 15. volt az utolsó tanítási nap. A gyakorlat persze az egyes iskolákban nem feltétlenül egyezett a hét eleji napokat illetően, hiszen voltak olyant oktatási intézmények, ahol tanítás nélküli munkanapot hirdettek, vagy egyéb okból fejezték be előbb a tanítást.

Olyan iskola is akadt, ahol mindjárt a tanévzáró ünnepséget is megtartották, mely esetben a tantestület igazán gyorsan dolgozott. A bizonyítványok megírását - ami időbe telik - ugyanis meg kell előzze a tanévzáró konferencia, ahol a tanulók jegyeit hivatalosan is lezárják. A legtöbb helyen persze mindez még csak ezután következik, így a hivatalos tanévzárás is csak pénteken, esetleg szombaton esedékes. Az általános iskolákban ilyenkor rendezik a 8. osztályosok ballagását is, a középiskolákban viszont kezdődnek a szóbeli érettségik.

A nyári szünet azonban a diákok nagy részének ma elkezdődött. Éljen a nyár, jöhet a nyaralás, a lazítás! Ugyanakkor már a 2022-23-as tanév rendjét is kihirdették: az első tanítási nap szokásjog alapján szeptember 1. csütörtök lesz.