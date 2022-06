Az ünnepségen megjelentekhez Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szólt, aki beszédében többek között emlékeztetett az elmúlt két évben a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetre, amelyet nem volt egyszerű kezelni és amelynek ellenére is az egészségügyet működtetni kellett. Az egészségügy, tette hozzá, bonyolult rendszer, működtetése rendkívül összetett - amibe sokszor bele sem gondolunk - ezért még a világ leggazdagabb országaiban sem problémamentes. A polgármester megköszönte, hogy a nehéz időkben is minden egészségügyben dolgozóban megvolt az együttműködés és a problémamegoldás szándéka, mely, véleménye szerint, kulcsszerepet játszott a helyzet sikeres kezelésében.

Az ünnepségen kitüntetéseket és elismeréseket is átadtak. Több évtizedes lelkiismeretes munkájáért Székesfehérvár Egészségügyéért díjat kapott Horváth Éva, házigyermekorvos, valamint Polgármesteri Elismerő Emlékérmet vehetett át Varga Miklós főorvos, a székesfehérvári kórház baleseti sebészeti osztályának orvosa, aki nyugdíjba vonulása óta is aktívan dolgozik. A Semmelweis-napi ünnepségen köszöntötték a Humán Szolgáltató Intézetnél több évtizeden át kimagasló és önzetlen munkát végző szakembereket is, név szerint Hartal Józsefné, gazdasági ügyintézőt, Kásádácz Ibolya, fogászati asszisztenst, Kemény Zoltánné, iskolavédőnőt és Szegvári Gabriella, pénzügyi ügyintézőt. Végezetül, 25 év közalkalmazottként eltöltött idő alapján jubileumi jutalomban részesült Farkasné Zimonyi Anita, vezető asszisztens Nagy Judit, banki ügyintéző, valamint Schwarczinger Zsolt, nőgyógyász főorvos.