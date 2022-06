Szabó Ildikó, a település polgármestere egy bibliai idézettel kezdte köszöntőjét:

– “Akire nagy dolgot bíznak, attól sokat várnak el.” Úgy gondolom, hogy mindkét területre, a pedagógusokra és az egészségügyi dolgozókra is illik, hiszen mindkettőre igaz. A pedagógusokra legdrágább kincseinket, a gyermekeinket bízzuk. Az egészségügyi dolgozóra az életünket, egészségünket és nyilván mind a kettőtől hatalmas nagy dolgot várunk el. Ehhez a munkához – hogy a továbbiakban is el tudják látni – nagyon sok erőt, jó egészséget, kitartást kívánok és egyben szeretném megköszönni a munkájukat, ami az elmúlt években feszített volt, feszítettebb, mint valaha, de bebizonyította mind a két társadalom, hogy helytállnak, bármi áron is.

A szabadbattyáni Cifrakert Óvoda apróságainak előadását követően Horváthné Mészáros Editet, óvónőjüket köszöntötte a település polgármestere nyugdíjba vonulásának alkalmából, aki az elmúlt hetekben – pályafutását megkoronázandó – az óvoda egy csöppségét segítette egy országos rajzpályázat első helyéhez.

A Batthyány Lajos Általános Iskola énekkara kedveskedett a közönségnek.

Varga Dezső, a Batthyány Lajos Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa vasdiplomáját kapta meg ezen a jeles napon. Mivel Dezső bácsi nem lehetett jelen, így személyesen nem vehette át az elismerést, Szabó Ildikó, Szabadbattyán polgármestere méltatta a távolmaradót, ikonikus alakját, rendkívüli humorát, ami időskorában sem hagyta el. Testnevelés órát is úgy tartotta meg, hogy az évtizedekkel korábbi, eszköztelen, felszerelés nélküli tanórák is felhőtlen szórakozást nyújtottak diákjainak.

A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a Szabadbattyánért kitüntetést Kellei Györgyi Magdolna fogszakorvosnak ítélte oda.

Az ünnepség a Kisses zenekar muzsikájával zárult.