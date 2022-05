A nordic walking ismertebb már itthon: e sportág a gyaloglás és a sífutás sajátos keveredése, a botok segítik a testet, elosztják az ízületekre jutó terhelést. A smovey walking – amely a megelőzésben és a rehabilitációban is hasznosítható – is speciális eszközzel végzendő, kézbe fogható rezgőgyűrűkkel. – Teljesen más élményt ad, mint egy egyszerű kézi súlyzó – mondta Galambos László edző. A gyűrűkben lévő acélgolyók a mozgatás hatására pörgésbe lendülnek, amely pörgés visszahat a sportoló szervezetére, s a tenyér idegvégződésein elindulva fejtenek ki jótékony hatást. A szombati napi túra a hídvégi étterem elől indult. A résztvevők meglátogatták a település nevezetességeit, a református és a katolikus templomot, az önkormányzat által műveltetett fóliasátras gazdálkodást, valamint a szőlőhegyet, ott is az önkormányzat pincéjét. Nemcsak ásványvíz, de pogácsa és kóstolóbor is frissített.

Galambos László és csapata Szabadhídvégen járt

Forrás: Szervezők

Galambos Lászlóék Fejérben legközelebb május 21-én, Fülén rendeznek északigyaloglás-élménytúrát. Más szervezésben ugyan, de a megyeszékhelyen is várják a szakemberek a következő időszakban a nordic walking szerelmeseit. Hét indulási hellyel szerveznek foglalkozásokat május elejétől június végéig: a Tóvárosban, az Alsóvárosban, az Öreghegyen, a Palotavárosban, a Bregyóban, a Zichy ligetben és a Béke téren. A Tóvárosi Általános Iskola főbejáratától hétfői napokon indulnak túrák, 14 órától Mózer Edit vezetésével. A Vadmentő Központ főbejáratától induló, Flaschner Zita vezette túrák is mindig hétfőiek, ezek 16 órakor startolnak. Aki bírja, átérhet egyikről a másikra, hiszen minden túra egyórás. Még mindig a hétfők: az Öreghegyi Közösségi Háznál is a hét első napján tartanak nordic walking túrákat. Horváth István a gazdája a 17 órakor kezdődő tréningeknek. Kedden pihenő. Szerdánként 14 órától újabb edzés, mégpedig az István Király Általános Iskolától indulva Velancsics Katalin és Gáncs József útmutatása szerint. Szintén szerda, és szintén 14 óra, de már a Bregyó. E túrákat Csog Imre vezeti. A csütörtöki foglalkozások egyik helyszíne a Zichy liget, start mindig 14 órakor a zenepavilontól, Kőrösi Anna rajtszavára. A másik csütörtöki, ugyancsak 14 órás gyaloglás starthelyszíne a Béke tér. Szatzker János felel értük, a gyülekezőhely a játszótér. Minden túra esetén egységes a szervezők kérése: 10 perccel előbb érkezzenek meg! A botokat ők biztosítják. A díjmentes foglalkozásokra korra és nemre való tekintet nélkül mindenkit várnak.