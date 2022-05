A Schubert-dallamokból összeállított romantikus daljáték címe – Három a kislány – jutott eszembe, amikor megtudtam, idén három 6. osztályos ráckeresztúri kislány nyerte a Keresztúrok diáktalálkozóját. Évek óta minden évben két találkozót szervez a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége, az egyik diákoknak szól, hogy erősödjön bennük az összetartozás érzése, és hogy megismerjék a magyarországi és a határon túli Keresztúrok nevezetességeit, szokásait, értékeit.

Ebben az évben Bognár Sarolta, Novozánszki Bíborka és Zsigmond Réka 6. a osztályos tanuló képviselte Ráckeresztúrt a megmérettetésen. A lányokat Gajdó Tímea tanítónő készítette fel, és elkísérte őket Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester, Fux István, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója és helyettese, Orbán Erika. Réka – érdeklődésünkre – azzal kezdte mondandóját, óriási lehetőségnek érzi, hogy részt vehetett ezen a rendezvényen, de nem tud kiemelni egyetlen történést sem, neki minden nagyon tetszett.

Elmesélte, hogy a rákoskeresztúri lányokkal, Pankával, Julcsival és Krisztával kerültek egy szobába, és örök barátságot kötöttek. Bíborka szerint az egyik legérdekesebb feladat a három nap során az igencsak furfangos szabadulószoba volt, ahonnan sajnos nem sikerült kijutniuk, de nagyon élvezték a játékot. Sárinak a települést körbejáró akadályverseny tetszett leginkább, amelyen sokat tanult, és itt is kiemelkedően teljesítették a feladatokat. Réka szőtte tovább a beszámolót: „a harmadik napon hat akadálypályából álló sportvetélkedőt teljesítettünk, ahol a murakeresztúri nyolcadikos fiúk után a második helyen végeztünk”.

Bíborka szerint szuper volt a táncház és a diszkó is, és érdekes kiránduláson vehettek részt a dinnyési várparkban. Sáritól azt is megtudtuk, mi lett a győztes csapat nyereménye: okosóra, vezeték nélküli fülhallgató és egy ajándékkártya, amit két nagyszerű élményre válthatnak be. A három kislány egyetértett abban, hogy remekül érezték magukat a találkozón, és szomorkodva váltak el a többi keresztúri diáktól. A kapcsolat azonban fennmarad, hiszen már ők is fejből tudják a szövetség jelmondatát: „A nevünk és a szívünk összeköt!”