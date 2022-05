A klub tagjai a tavalyi évben kérték fel Kovács Katalint a csoport irányítására. Katalin harmadmagával igyekszik összefogni és vezetni a fülei nyugdíjasokat. Munkájában Pap Rita és Rostási Sándorné Margit segítik.

– Ugyanígy itt, a művelődési házban voltunk, mikor tavaly felkértek, hogy vállaljam a vezetői szerepet – mondta. Sajnos az akkori vezetőjük, Marika néni meghalt.

Katalin május óta tölti be a posztot, és az elején kiderült, hogy nagyon minimális az a bevétel, amivel tovább lennének képesek fejlődni. A mostani árak és a fejlődés során ez kevésnek bizonyult.

– Hogy tovább tudjunk fejlődni, kitaláltuk – és támogattak benne –, hogy egyesületté alakulunk. Így pályázatokat adhatunk be, és az önkormányzatnak köszönhetően klubhelyiséget is kaptunk. Fő támogatónk az önkormányzat, így az ő segítségükkel és a tagok nagyon komoly közreműködésével már most is látványos az előrelépésünk – emelte ki.

Ebből főleg a klub férfitagjai vették ki részüket. A festésben, a villanyszerelésben, a parkettázásban szó szerint a saját kezük munkája van. A tagok oldanak meg mindent, akik nagyon aktívak szeretnek tevékenykedni.

Egy nyertes pályázattal hímző szakkört létesítettek, melynek öt-hat fős magja aktívan szeretné tovább folytatni. További pályázatok elnyerésével szeretnék bővíteni tevékenységüket, de akár anélkül is. Valamelyest kötetlenebbül vinnék tovább a kézműves szakkört, akár más tevékenységek bevonásával, mint a gyöngyfűzés. Főleg a téli időszakban lehet fontos a közös időtöltés. A már elkészült művekből kiállítást készülnek rendezni, amit majd a klubhelyiségben lehet a későbbiekben megtekinteni. A továbbiakban valószínűleg ajándékok válnak a kiállított tárgyakból, aki nagyon szeretné a saját munkáját megtartani, az megteheti.

Az önkormányzattal közösen rendezik meg ismét a Barátfüle falunapot, ahová szintén készülnek a csoporttagok néhány mívesebb darabbal. Szeretnék munkáikat az egész falunak megmutatni, esetleg jelképes összeg ellenében lehetőség lesz vásárolni a bemutatott darabokból, ami természetesen az egyesület költségvetését segíti majd.

A csoportnak célja minél több új tagot a köreiben üdvözölni. Egészen fiatal korosztály is képviselteti magát, 42-43 éves kortól egészen a 90 fölötti korig megtalálhatóak a csapatban.

– Beindultak a falubeli programok is, amiben magunk is intenzíven részt veszünk. Általában süteményekkel készülünk vagy főzünk. Az önkormányzattól is szoktunk felkérést kapni, amikor vendégek érkeznek, akkor a nyugdíjasklub besegít, ott is részt veszünk. Nemcsak jól érezzük magunkat, de fontos számunkra az is, hogy a falu életében részt vegyünk, hogy bővítsük a létszámot. Célunk, hogy amennyire lehet, megtaláljuk a nyugdíjba vonulókat és a nyugdíjban élőket, főleg az egyedülállókat – összegezte.

Náluk van élet, van pörgés, kirándulásokat szerveznek, szalonnasütést, klubdélutánokat. Akinek nehezére esik gyalogolni, arra is van gondjuk, hogy fuvart biztosítsanak számára a klubhelyiség és az otthona között. Mindent rugalmasan oldanak meg. A kirándulásokat is hasonlóan szervezik. Mivel buszuk még nincsen, az önkormányzat segíti őket járművel, de az csak 8 személyes. Nagyobb kirándulásokon százszázalékos részvétellel indulnak, ami jelenleg 32 fő.

Minden hónapban szerveznek csoportos kirándulást, a nádasdladányi kastély volt az utolsó célpont, jövő hónapban igali fürdőzésre készülnek, júliusra Herendet és a veszprémi várat választották. Augusztusban falunap, szeptemberben szüreti hazaváró, októberben az éves, záró kirándulás Komáromba. Ezek után már a karácsonyra készülődnek. Az önkormányzattal, a Barátfüle Társasággal és az óvodával karöltve vállalnak egy-egy adventi hétvégét. Sütemények, forró tea, forralt bor várja az érkezőket.

Elmondható: nem nyugdíjas tempóban szervezik a programokat. Mindenkire gondjuk van. Elsődleges számukra a jókedv, a töltekezés. A korábban létezett ének szakkör felélesztése is napirendre került, ahol régi nótákat énekeltek, és még a tavalyi évben is volt fellépésük. Volt, aki énekelt, volt, aki verset olvasott fel. A nyugdíjasklubok összefogtak, találkoztak, vendégül látták egymást. A Covid idejében ezek a népszerű összejövetelek elmaradtak és hiányoznak, ezeket szeretnék visszahozni az életbe.

Nagyon fontos, hogy otthon érezzék magukat az összejöveteleken. Feltöltődve, újult erővel térjenek vissza a mindennapjaikba. Szeretnék megmutatni: van élet a nyugdíj után. A nyugdíj előtt állók, a frissen nyugdíjba vonulók még tele vannak energiával, ami nagyon jól jön, miközben meg kell találni az egyensúlyt. Az idősebbek sokat tudnak mesélni, rengeteget lehet tőlük tanulni. Tiszteletet, megértést, erőt, példamutatást.