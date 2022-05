Amióta világ a világ, és ember él a Földön, nagyjából azóta léteznek háborúk. Mindig is voltak olyanok, akik többre vágytak, mint amijük volt: nagyobb területre, bővebb vizű folyóra, termékenyebb földekre, hatalmasabb vagyonra, több rabszolgára, és még sorolhatnánk. Mindig akadtak agresszorok, és olyanok is, akik békésebb módon igyekeztek elsimítani a viszályokat, csendességre inteni a nagyhangúakat. A háborúk poklának fájdalmát el sem tudom képzelni, arról legfeljebb csak nagyszüleim egy-egy elejtett mondatából lehet némi fogalmam. Szerencsére. És nem is akarom soha a valóságban megismerni! Európa számos országában ma, azaz május 9-én ünneplik a második – és remélem, egyben az utolsó – világháború befejezését. Remélem, ezt nemcsak emberként, nőként, de katonaanyaként is!