Utóbbira – csakúgy mint a hangtechnikára – 2 millió forint Magyar falu program (MFP) támogatás révén jutott forrás. Tehát összesen 4 millióból lesz „partiképes” a ház. Husvéth Imre polgármester szakavatottan mutatta meg lapunknak a hangtechnika speciális tartozékait. Mint kifejtette, egyelőre helyben az ő kezében van meg a technika használatához szükséges ismeret. Tablettel irányítható az equalizer, vagyis táblagéppel a hangszínszabályozó. A községvezető azért hozzátette, a nagyobb rendezvényekre hívnak majd hangosítót. A lényeg, hogy az eszköz megvan, jól szól, s van is hol szólnia! A fénytechnika teljes beüzemelése még hátravan. No persze mindez csak hab a tortán. Az épület felújítása jóval többe került, mint ez a 4 millió: mintegy 60 millió forint állami forrás került rá.

– Csak a négy fal maradt az eredeti – mondta Husvéth Imre polgármester. 2020. év végére készült el a tetőcsere, új tetőt kapott a művelődési ház, s az ezt követő januárban állhattak neki a belső terek átépítésének, 2022. április 30-án a műszaki átadó után már helyben örvendett együtt a falu apraja-nagyja. Itt tartották az anyák napi ünnepséget: az iskola és az óvoda növendékei is felléptek. Az épület falai meglehetősen vastagok, ami jól jön majd a nyári kánikulákban. Egyébként, mint arra a polgármester kitért, elkél majd egy, a levegőcserét segítő berendezés, mert csak az egyik oldalon vannak ablakok.

Nem lehet kereszthuzatot csinálni. Husvéth arról is beszélt, akkor lesz igazán elégedett, ha legalább havonta egy nagy rendezvény helyszíne lesz a felújított épület. Erre van remény, az iskola már be is jelentkezett, szeretnék itt tartani Ki mit tud? versenyüket. A civil szervezetek előtt is nyitva áll a ház. A helyi könyvtár is itt működik, noha annak hivatalos átadója még várat magára. S hogy miért írunk mindig csak annyit, hogy ház vagy művelődési ház? Még nincs neve az intézménynek. A képviselő-testület május 13- ig várja a helyiek javaslatait, hogy kiről nevezzék el. Bizonyos, hogy olyan emberről kapja nevét a ház, aki Alsószentiván kulturális, gazdasági életében töltött be kiemelkedő szerepet.