Szőlősy Attila faluvezető az átadóünnepségen úgy fogalmazott, hogy ezek az eszközbeszerzések elsősorban a Magyar falu program és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő érdemei. A program indulása óta többek között községi iskolabusszal – óvodások és iskolások szállítására használják –, pótkocsis és fűnyíró traktorral, valamint a most átadott, több mint 5 millió forint pályázati pénzből vételezett ágaprító géppel gazdagodhatott a település – mondta büszkén Szőlősy a szépen felsorakozott közösségi gépcsodákat szemlélve.

A térség képviselője, Tessely Zoltán az előtte szólóhoz csatlakozva elmondta, hogy Baracska példája jól mutatja a program sikerességét, amely 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára indult, és reményeik szerint a jövőben is folytatódik az új kormány irányítása alatt is. Baracska eddig 18 sikeres pályázatot nyújtott be, mindösszesen 195 millió 499 ezer 894 forint értékben, amiből járdák, utak és terek újulhattak meg – hangsúlyozta.

A beszédek után a jelenlévők megcsodálhatták az újonnan érkezett professzionális ágaprítót munka közben. Ezt követően pedig az elmúlt időszakban elkészült utakat járták körbe a megjelentek, Tessely Zoltán és Szőlősy Attila vezetésével.