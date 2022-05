Mint ismert, előző héten döntés született többek között arról, augusztus 1-től bővül és változik a buszmenetrend, határoztak arról is, hogy idén sem emelkednek az óvodai és iskolai étkezési díjak és nem lesz ebben az évben sem teraszdíj a vendéglátósoknak.

– Örülök, hogy a teraszdíjat elengedte a város, segítve ezzel a vendéglátósokat és azt a törekvést, hogy a belváros tele legyen élettel – ahogy a szlogen is szól –, főleg a nyári időszakban – kezdte a sajtótájékoztatót Juhász László, aki üdvözölte az iskola épületek felújítását célzó intézkedéseket, valamint az óvodai és iskolai étkezési díjak szinten tartását is, ami minden fehérvári érdeke. Az utóbbival kapcsolatban hozzátette, hogy ő egy olyan megoldást is elfogadhatónak tartott volna, hogy az árak követnék némileg a piacot és szociális rászorultság elvén kapnának visszatérítést az arra jogosult családok.

A 2022. évi buszhálózat-bővítésének és menetrend változását szintén szükségesnek és helyes lépésnek tartja. Bízik benne, hogy az ezirányú törekvés végre gyökeret tud verni a városban és augusztus 1-jével elindulhat a régóta várt módosítás. Továbbá lelkileg is fontosnak nevezte a közgyűlés azon döntését, hogy az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója okán II. András magyar királyunk is megjelenjen az arcképcsarnokban, a Nemzeti Emlékhelyen.