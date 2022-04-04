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Választások 2022

2 órája

Mind az öt körzetben a Fidesz nyert Fejérben

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Forras: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

1. Választókerület - Székesfehérvár

- VARGHA TAMÁS (FIDESZ-KDNP) 47,95%

- MÁRTON ROLAND (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 41,28%

- VÉGH ANNAMÁRIA (MI HAZÁNK) 5,19%

- FENEKES ROLAND (MKKP) 3,57%

- BALOGH BENEDEK (MEMO) 1,32%

- GÖDE IMRE (NORMÁLI PÁRT) 0,70%

 

 

2. Választókerület - Székesfehérvár

- TÖRŐ GÁBOR (FIDESZ-KDNP) 56,66%

- FAZAKAS ATTILA (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 29,43%

- SCHMIDT ROLAND (MI HAZÁNK) 8,22%

- VARGA ESZTER (MKKP) 3,61%

- FOGARASI MÁRTA (NORMÁLIS ÉLET) 0,97%

- HUSZTI MÁRIA ROZÁLIA (MEMO) 0,89%

- VERES PÉTER (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 0,23%

 

3. Választókerület - Bicske 

- TESSELY ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP) 58,09%

- BALÁZS PÉTER (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 31,12%

- HEGEDÜS PÁL (MI HAZÁNK) 5,64%

- MÉSZÁROS LÁSZLÓ (MKKP) 3,38%

- KÖNYVES TAMÁS (MEMO) 1,54%

- FLÉGER ISTVÁN TAMÁS (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 0,23%

 

4. Választókerület - Dunaújváros

- MÉSZÁROS LAJOS (FIDESZ-KDNP) 46,82%

- KÁLLÓ GERGELY (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 43,20%

- BADÓ PÉTER (MI HAZÁNK) 5,00%

- POZSGAI ANITA (MKKP) 2,58%

- HERMANN HENRIK (MEMO) 1,51%

- KOHL JÁNOS (NORMÁLIS PÁRT) 0,65%

- FEHÉRVÁRI ZSOLT ISTVÁN (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 0,22%

 

 

5. Választókerület - Sárbogárd

- VARGA GÁBOR (FIDESZ-KDNP) 65,15%

- KERTÉSZ ÉVA (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 23,83%

- GIEBER LAJOS (MI HAZÁNK) 7,11%

- SPALA GÁBOR (MKKP) 2,18%

- KOVÁCS JÁNOS FERENC (NORMÁLIS PÁRT) 1,08%

- LAKATOS KRISZTIÁN (MEMO) 0,65%

Címkék#Mészáros Lajos#választás 2022#Törő Gábor#fejér megye#varga gábor#Vargha Tamás#tessely tamás
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