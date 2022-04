A polgármester kiemelte, egy olyan intézményben, ahol rászorulókkal foglalkoznak, mindig nagyon fontos az infrastruktúra és az eszközök, de ennél is fontosabbak a jó és az emberséges szakemberek. Ez különösen igaz a szociális területre, ahol lelki értelemben is nehéz munka folyik. Ezt a fajta munkát – tette hozzá Cser-Palkovics – csak úgy lehet végezni, ha az ember különösen szereti és érzi is a fontosságát, és a legkisebb eredményt is pozitívumként értékeli, amiből töltekezni tud. A polgármester felidézte az alapítás időszakát, a rendszerváltás utáni éveket, amelyben összeomlott a szocialista nagyipar és rengeteg ember vált munkanélkülivé. A szociális és társadalmi következmények tették szükségessé a segítség intézményesített formáját. Arra is rámutatott, hogy a Kríziskezelő Központ fejlődése mindig szorosan összefüggött a város nehezebb és jobb időszakaival is.

Zsabka Attila 1998 óta vezeti a központot, szinte a kezdetektől jelen van. Elmondta, az évek folyamán egyre bővült az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre, ma működik nappali melegedő, éjjeli menedékhely, utcai szociális szolgálat, átmeneti szállást tudnak nyújtani férfiaknak, nőknek és családoknak is, de van könyvtáruk, csomagmegőrzőjük és adományraktáruk is. A szolgáltatások célja azonban nem az, hogy a hajléktalanok hosszú távon berendezkedjenek erre az életformára, hanem az, hogy elősegítsék a munka világába való visszatérést, és az ellátórendszeren kívüli, tartós lakhatást, ezzel pedig esélyt teremtsenek a teljes társadalmi reintegrálódáshoz.

Pénteken az is elhangzott, az év folyamán szeretnének majd egy szélesebb körű születésnapi ünnepséget is szervezni.