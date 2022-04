Így van, a kedves Olvasón is, hiszen az Év Kerékpárútja pályázat döntőjébe jutott a Székesfehérvár–Kisfalud közötti kerékpárút, amelyre május 4-ig adhatja le szavazatát bárki az Aktív Magyarország közösségi oldalán.

A KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK), a Magyar Közút Nonprofit (MK) Zrt. és a Magyar Kerékpárosklub (MKK) közös pályázatát harmadik alkalommal hirdették meg. A márciusig tartó jelölési szakaszban 59 pályázó mérettetett meg, ezek közül 11-et választott ki a szakmai zsűri – köztük az ominózus megyei utat is –, majd adta sorsát a közönség kezébe.

Az Év Kerékpárútja címet olyan útvonal nyerheti el, amely izgalmas turisztikai célpont a kétkerekűzőknek, valamint minőségében és biztonsági szempontból is kiváló. A pályázat célja, hogy a kerékpárral közlekedők és túrázók megismerjék az ország legjobb állomásait, helyszíneit, emellett pedig a kampány felhívja a nagyközönség figyelmét arra is, hogy az utak építése, fejlesztése és fenntartása is folyamatos munkát igényel. „Mi tagadás, ez a szakasz hiánypótló”, írják a megyét érintő szavazás ajánlójában.