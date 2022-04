Három héttel ezelőtt egy régó-ta várt útfelújítást jelentettek be, mely során megújulhat a város legforgalmasabb útja, a Május 1. utca, majd a szintén itt található játszótér felújításáról is tudósítottunk múlt heti lapszámunkban. Most pedig ismét van miről beszámolni. Korábban az említettekkel kapcsolatban meg is kerestük a polgármestert, Nyikos Lászlót, legutóbbi beszélgetésünk óta azonban tudomásunkra jutott még három folyamatban lévő projekt. E szerint hamarosan elkészül a Budapest–Balaton kerékpárút Polgárdit érintő szakasza, letették az épülő óvoda és bölcsőde tornacsarnokának alapkövét, illetve a városban tevékenykedő egyik kft. is komoly állami segítséget kap.

A kerékpárútvonalat érintően a város közösségi oldaláról megtudtuk, hogy a napokban felkerült rá az aszfaltréteg. – A Budapest–Balaton kerékpárút kivitelezése már az utolsó, leglátványosabb szakaszában tart. Bárhol elhaladunk a nyomvonal mellett, tapasztalhatjuk, hogy gőzerővel dolgoznak a munkagépek. Amit a Balatonakarattya és Székesfehérvár közötti – körülbelül 32 km-es – szakaszon már korábban több helyütt láthattunk, most Polgárdi területén is aszfaltréteg került az útszakaszokra. Információink szerint a kivitelezők a nyári turisztikai szezon megkezdésére, tavasz végére, nyár elejére tervezik a munkálatok befejezését – írják a honlapon. Ehhez és a jenői bicikliúthoz kíván csatlakozni Nádasdladány, ha ott is elkészülnek a munkálatok. Ami az épülő óvoda és bölcsőde tornacsarnokát illeti, annak alapkövét szintén néhány nappal ezelőtt rakta le a városvezető, a térség országgyűlési képviselője, Törő Gábor és a kivitelező, Lehoczki Dominik. Sőt mi több, az alapkőbe egy időkapszulát is elhelyeztek. A beruházásra korábban 600 millió forintot nyert el Polgárdi, ez kiegészült további 88 millió forinttal, melyet berendezési tárgyak és játszótéri eszközök beszerzésére szeretnének fordítani. A város hírportálján úgy fogalmaztak, hogy a település eddigi legnagyobb és legfontosabb beruházása az új óvoda- és bölcsődekomplexum megépítése, mely a Barátság utcában lesz.

A Budapest–Balaton kerékpárút Polgárdiban futó szakasza

Forrás: Polgárdi közösségi oldala

A feljebb olvasható támogatások mellett a város további 327 millió forint önrészt biztosított az építőmunkálatokra, mellyel valóban egy egyedi és minden igénynek eleget tevő épületet létesíthetnek. A jelenlegi állás szerint a belső munkálatok már folynak, és ha minden a tervek szerint halad, decemberre el is készülnek mindennel.

Végül néhány szó a Micheller Agro Kft.-ről, mely ugyancsak kormányzati támogatással újulhat meg. Építeni fognak egy terménytároló silót és egy terményszárítót, ezenkívül pedig mezőgazdasági gépeket vásárolnak, és napelemes rendszert is szeretnének kiépíteni.

Ezek tehát azon projektek, melyek már gőzerővel zajlanak, vagy rövid időn belül megkezdődnek. Jövőbeni elképzelések persze vannak, a fejlesztések nem állnak meg továbbra sem. Céljuk ugyanaz, az ott élő emberek életszínvonalának megemelése, és érdekeik képviselete.