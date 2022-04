A Csókakői Egyházközség idén is passiójátékkal emlékezett meg a virágvasárnapról. A szereplők személye évek óta változatlan, mindig komolyan készülnek a feladatra.

Most is a település főutcája, a Kossuth jelképezte a kálváriát Csókakőn; a faluház előteréből indult a menet a Golgota, vagyis a Szent Donát-plébániatemplom felé. A mozgó előadás során felelevenítették valamennyi stáció fontosabb eseményeit, kezdve azzal, hogy Jézust halálra ítéli a nép, majd ahogy a vállára veszi a keresztet és többször elesik fájdalmas, megaláztatásokkal teli útján. Menet közben Cirénei Simon éppúgy megjelent, átvéve a nehéz terhet, mint Veronika a kendővel.

A résztvevők eljátszották, ahogy a ruháitól megfosztott Jézus meghal az utolsó állomáson, a templom előtt. A végére az utolsó, a 13. stáció maradt, amikor levették Krisztust a keresztről.