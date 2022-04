A polgármester arról beszélt, hogy továbbra is tart Kisláng aranykora, amely meglátása szerint 2010-ben kezdődött. Reméli, hogy nem ér véget 2022-vel. Mint mondta, soha ezelőtt nem érkezett annyi támogatás a faluba, mint az elmúlt 12 évben. Varga Gábor – aki 12 éve képviseli az Országgyűlésben számos más Dél-Fejér település mellett Kisláng érdekeit is – mondta el, hogy közel 1,6 milliárd támogatásról van szó. Varga Gábor arról is beszélt, hogy nézete szerint a kormányzat vidékfejlesztési politikájának egyik legjobb, legsikeresebb eleme a bölcsődék létreho­zása.