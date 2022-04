Nagy lépésekben halad az új iskolaépület kialakítása, ám ez nem zárja ki a régi rész fejlesztésének fontosságát. Ezzel kapcsolatban az intézmény vezetője, Kajos Péterné elmondta: – Král Viktória, a kolléganőnk talált egy kiírást még novemberben. High-tech teremre lehetett pályázni. Belevágtunk, és jól tettük, ugyanis a téli szünet előtti utolsó tanítási napon megkaptuk az értesítést: nyert a pályázatunk.

Nagy volt a verseny, hiszen az országban nyolc vidéki iskola nyert egyenként húszmillió forint értékben olyan digitális eszközöket, amivel be lehet rendezni egy 21. századi követelményeknek megfelelő termet. Piringer Zoltán igazgatóhelyettes úgy nyilatkozott: – Nemcsak eszközöket kaptunk, hanem hozzá módszertani tudást. Az új teremben lehetőségünk nyílik 3D nyomtatásra, lézervágásra, lézergravírozásra, miközben 24 laptop szolgálja ki ezeket az eszközöket. Emellett van egy hordozható interaktív panel, és persze vannak egészen modern számítógépeink, sőt töltő szekrényünk is. A programozható kis egységeinkkel akár már az alsó tagozatos diákok is tudnak dolgozni, és a robotika területén is új eszközökkel rendelkezünk. Az ünnepélyes átadón Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta: – Ezzel a felszerelt teremmel olyan technológiát sajátíthatnak el, amely biztosítja a jövőjüket, a pályafutásukat.

Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerület igazgatója hangsúlyozta: – Szívügyünk a digitalizáció, ezért 2017 óta azon dolgozunk, hogy minden iskolában legyen legalább egy ilyen terem, amit nem is informatikateremnek hívnék, hanem inkább multimédiás vagy okosteremnek, hiszen valamennyi tantárgy tanítója, tanára tudja használni, persze ez hihetetlen módszertani megújulást igényel a pedagógus kollégák részéről.

A tankerületi igazgató kiemelte, hogy ebben a teremben együtt, egy csapatban, egy cél érdekében kell dolgozni.

A város polgármestere, Fenyves Péter is elégedett volt az új teremmel. Azt nyilatkozta: – A korábbi helyzetet tekintve ez már szinte űrtechnika, és elmondhatjuk, hogy a városunkba költözött ez a csoda, aminek én is örvendek a gyerekekkel és a várossal együtt.

Azt is megtudtuk, hogy ebben a tanévben a 8. évfolyamosok fogják úgymond próba jelleggel használni a termet, és szeptembertől már a teljes felső tagozat.