Székesfehérvár városvezetője mérföldkőnek nevezte a sikeres pályázatot, amelyet testvérvárosi együttműködésben – Gyulafehérvár, Kranj, Opole, Zadar – nyújtottak be és nyertek támogatást. Mint elhangzott, a forrás 2024 őszi - 2025 nyári időszakban kerül majd felhasználásra különböző programokon keresztül, amelynek csak egy része lesz Székesfehérváron a Királyi Napok keretében (2025. augusztus), a projekt záróeseményeként, a másik része ezeknek a partnervárosoknak a szervezésében fog majd megvalósulni.

– Az első olyan közvetlen európai uniós forrásra benyújtott városi pályázat, ahol mi vagyunk a fő kezdeményzettek és sikerrel tudtuk végigvinni közösen a városháza kollégáival, illetve a MFOI munkatársaival, akiknek ezúton is köszönöm a támogatást és a munkát! – fűzte hozzá. Cser-Palkovics András rávilágított arra is, hogy abból a szempontból is mérföldkő ez a pályázat, mert a közvetlen uniós források lehívása új szemléletet és stratégiát igényelt, hiszen korábban nem közvetlenül, hanem zömében az államon keresztül jutottak és jutnak a magyarországi települések EU-s forrásokhoz. A közvetlen lehívhatóság azonban más megközelítést és logikát követel, egyébiránt angol nyelven íródnak, mindezekben volt nagy segítségre a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda.

A polgármester szerint nagy tanulságokat tartogatott ez a közös munka, amely jó együttműködésben valósulhatott meg. Hozzátette azt is, hogy a jövőben is keresik majd ezeket a pályázati lehetőségeket, ugyanakkor reményét fejezte ki azokkal az úniós forrásokkal kapcsolatban is, amelyek Magyarországnak jogosan, jogszerűen járnak, mert azon belül székesfehérvári források is vannak.

Petri Bernadett miniszteri biztos, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója szintén megköszönte a sikeres közös munkát, amelyet egy nagyon fontos első lépésnek nevezett a következő újabb forrásszerzési kezdeményezések felé, hiszen amellett, hogy több száz várost utasított maga mögé Székesfehérvár, azt is jelzi, hogy megfelelő tudással és projektmenedzsment képességgel is bír a város a nemzetközi projektekre vonatkozóan. A miniszteri biztos a sikeres „Forever Young" (Örökké fiatal) című pályázattal kapcsolatban hozzátette, hogy az elnyert támogatási összegen túl, amit a város ebben a pályázatban kapni fog, a projekt hozzájárul a partnervárosok közötti párbeszéd fejlesztéséhez, a kulturális és a közösségek közötti tudás átadásához, illetve a generációk közötti együttműködést is segíti.