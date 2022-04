– Az idei hegymenet éppen egy nappal követi a Föld napját – köszöntötte a túrázókat Borján Péter polgármester a művelődési háznál. – Nagyon jó ez, hiszen e mozgalom alapgondolataira épül, hogy évről évre felmegyünk a Szár-hegyre, és felhívjuk a figyelmet a természeti értékek megóvásának fontosságára.

A 2006-ban útjára indult kezdeményezés eredményeképpen mára egy turistajelzésekkel ellátott tanösvény, valamint a kőpark jelzi, hogy nem volt hiábavaló mindazok munkája, akik kitartóan dolgoztak évről évre a hegy természeti értékeinek feltérképezésén és megőrzésén. Ma már 15 hektár sziklagyep és karsztbokorerdő terület van az önkormányzat tulajdonában, s rajtuk keresztül a természetkedvelők birtokában. Mindezt a közösségi együttműködés egyik legnagyobb eredményének tartja a faluvezető és Gáspár Csabáné Andrea, az Együtt Kőszárhegyért Egyesület elnöke is.

A Kőszár-hegymenet ötletgazdája és egyben névadója Szieberth Dénes agrármérnök volt, a hegy élővilágának katalogizálását is ő végezte el. Úgy mondta annak idején: Szót emelni és küzdeni, nem valami ellen, hanem valamiért!

A kőzettani látványosság feltárásában és a Devon kőpark kialakításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Futó János geológus. A mintegy hatvan-hetven túrázó most is az ő vezetésével járta végig a tanösvényt és a kőparkot. A látnivalók magukért beszéltek: köztük a geodéziai torony, a pihenőhely, a hévizes forrásjáratok, a sziklagyepes élőhely. Segítségével évmilliókat tekinthettek át az érdeklődők.

A 15. hegymenet a kézi kőfejtőnél hangulatos, zenés tábortűzzel és szalonnasütéssel fejeződött be. A gyerekeknek volt célba dobó játék, gólyaláb és néhány fából készült játék, a kicsik egy hintalovat is megülhettek. A kőtörmelék között kutatni is érdekesnek tűnt, csillogó kőzetek képében kincsek kerültek elő. A tábortűzhöz tartozó zenei hátteret Fodor Flórián szolgáltatta, többen még táncra is perdültek.

– A télen kitakarított kézi kőfejtőből mintegy 900–1000 köbméter hulladékot „termeltek ki” az önkéntesek, ennek nagy része útfelbontásból származó, újrahasznosítható törmelék – mondta el egyebek között lapunknak Borján Péter polgármester. – A projekt megvalósítására csak néhány hét állt rendelkezésre, ezért az újrahasznosítható anyagot deponáltuk. Községünkben két olyan fejlesztés is folyamatban van, ahol ennek felhasználásával jelentős anyagköltség takarítható meg. Nem tudom, hogy aki a deponált törmelék miatt feljelentést tett ellenünk, komolyan azt gondolja, hogy a Szár-hegy megmenteséért immár 16 éve folyó munka megkoronázásának azt szántuk, hogy a mintegy 1500 tonna újrahasznosítható anyagot ott hagyjuk valahol?

– Úgy gondolom, hogy a feljelentések nem jó irányba viszik a közösségek jövőjét. Érdemes előbb tájékozódni, és inkább bekapcsolódni a munkába. Az önkormányzat nem ellensége, hanem eszköze a közösségi céloknak. Ennek egyik kiváló bizonyítéka a Kőszár-hegymenet, a Szár-hegy tanösvény és a Devon kőpark! – tette hozzá a faluvezető.