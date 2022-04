A Kárpát-medencei magyarság ünnepeként emlegetett Székely Bálon ezúttal is nívós programokkal várják a szervezők a szórakozni, s egyben adakozni vágyókat május 28-án a MOL Aréna Sóstó Rendezvényközpontba, hazai és határon túli fellépők közreműködésével. – A bál művészeti vezetője Ruff Tamás karmester, a műsorvezető Berecz István Örökös Aranysarkantyús táncos, a báli zenekar az Asterix Live Music Band lesz. Fellép többek között az erdélyi énekes László Attila, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia egykori tagjai, valamint Délvidékről a Vadvirág Hagyományápoló Kör és a Csillagvirág néptáncegyüttes is a kárpátaljai Borzsavári népi együttes mellett – foglalta össze dióhéjban a programot Juhász László, a rendezvény alapítója és főszervezője, valamint Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka. Hozzátéve, hogy a bevételből a kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány támogatása az egyik kiemelt céljuk, akik a kórházban magukra hagyott csecsemők megmentésén és a háború által sújtott menekült családok megsegítésén fáradoznak. Emellett Csíkszereda részére köztéri alkotást adományoznának az Aranybulla 800 jegyében. Hangsúlyozták: a bálra több árkategóriában válthatók belépők, illetve támogatójegyeket is lehet vásárolni.