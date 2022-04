A Szent László Általános Iskola tanulói a felnőttekkel közösen ülték végig a hosszú, ám izgalmas, helyenként szívszorító előadást. Ehmann Gábor történész gyermekként, ministránsként személyesen is ismerte Tabódy atyát, fiatal felnőttként határozta el, hogy az egyedülálló életutat bejáró „harcos angyal” életét kikutatja, dokumentumait megkeresi s közreadja.

Ezer és ezer oldalnyi állambiztonsági iratot lapozott át, amelyekben a 20. századi magyar kommunista diktatúra szenvedéstörténete is benne foglaltatott. Tabódy István három ízben, összesen tizenkilenc évet raboskodott a magyar börtönökben, 6896 napot! A fiataloknak tudniuk kell, mert elfelejtődik Kistarcsa és a sűvítő rettenetet őrző recski munkatábor szörnyűsége. Szabadulása után a papi elhívásért küzdött, másokban is tartotta a lelket, s nem félt az 1956-os forradalomba sem belépni. Nem fegyverrel harcolt, hanem lelki támaszt nyújtott, s „csupán” 212 napot ült érte. Eltűnhetett volna az egykori nemesi származású huszárkapitány, aki a Ludovika Akadémián végzett 1941-ben, súlyosan megsebesült a háború végén. Egyszerű emberekkel is szót értett, ám a látszatra konszolidálódó Magyarországon ő a hitéért szállt síkra, rendíthetetlenül, félelem nélkül.