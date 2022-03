Csütörtökön este az RBD ötletéből adódóan elindult egy gyűjtés, hogy az ukrán-magyar határ mentén fekvő településeket ellássák olyan anyagokkal és eszközökkel, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy fogadni tudják az északról érkező menekültáradatot.

Juhász László lett ennek a nagy munkának a fő koordinátora. A VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület önkormányzati képviselője elmondta: -Egyesületünk azonnal csatlakozott a kezdeményezéshez, ahogy korábban a dunai, a tiszai árvíznél vagy a covid helyzetnél. A korábbi időszak tapasztalataival felvértezve álltunk neki, hogy fogadjuk, tároljuk és mielőbb útnak indítsuk a beérkező felajánlásokat.

Mint megtudtuk, az elmúlt hétvégén ez a kezdeményezés egésze kinőtte magát, így már fehérvári, sőt Fejér megyei gyűjtéssé nőtte ki magát, ahol elsősorban civilek, magánszemélyek felajánlásai érkeznek. Ebben nagy segítség volt a közösségi média, amelynek felületén Juhász létrehozott egy Segítsünk a háború miatt bajbajutottakon Fehérvár és környéke nevű csoportot. Mint mondta: -Egy embert sem hívtam meg, de a tagok száma egyre emelkedik, így már teljesen önszerveződő módon működik és így folyamatosan érkeznek az adományok. A mi az előnyünk abban áll, hogy míg az állami és az önkormányzati ellátórendszerek a bürokratikusságuk és a központi raktárak méreteik miatt csak lassan tudják ellátni ezt a feladatot, addig mi akut, azonnali segítséget tudunk nyújtani.

Juhász jelenleg 15 határmenti településsel van közvetlen és szinte állandó kapcsolatban, ami azért is fontos, mert óráról órára változik a helyzet. Az ottani polgármesterek jelzik, hogy mire van szükségük, és ha mindenük megvan, akkor jelzik, hogy hova lenne érdemesebb inkább eljuttatni az összegyűjtött adományokat.

Megkérdeztük, hogy mire van igazán szükség? Juhász elmondta: -Ez változó, ezért is tartjuk folyamatosan a frontot Völgyi Szabolcs és jómagam. Van olyan településvezető, akinek hűtő, vagy éppen mosógép kell, akkor oda azt viszünk, ugyanis gyakran olyan tornatermekben és kultúrházakban szállásolják el az érkező menekülteket, ahol nincsenek berendezkedve mosásra vagy élelmiszerek tárolására. Személyes tapasztalataink is vannak, tehát látjuk, hogy mit adunk át, hová és kinek? Módszerünket igazolja az is, hogy mi voltunk az elsők, akik szállítmányt juttattunk el Kömörődre, ahol a 700 lelkes település 100 menekültet fogadott be. Hogy érzékeltessem, ez arányaiban olyan, mintha Székesfehérvárra 15 ezer menekült érkezne 24 óra alatt.

A Prohászka Ottokár utcában van a gyűjtőpont, ahol 0-24-ben át tudják venni az adományt az önkéntesek. Ahogy megtelik a raktár azonnal el is indul az autó és erre jó példa a vasárnap, ugyanis 9 fuvar indul, vagyis a nappali időszakban óránként indult egy a határ felé. Az úticélok közé tartozott Tiszakóród, Tiszabecs, Nyíradony, Sonkád, Botpalád, Beregsurány, Mánd, Fehérgyarmat és Tarpa.

Azóta a Gólyafészek Alapítvány is csatlakozott a kezdeményezéshez, így már pénzbeli felajánlásokat is tudnak fogadni. Juhász ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta: -A bankszámlára érkező pénzeket is célzottan használjuk fel, vagyis azt veszünk belőle amire éppen ott és akkor szüksége van egyik magy másik településnek. Vasárnap például 139 darab felfújható gumi ágyat vásároltunk, mert arra volt a legégetőbb szükség.

Arra a kérdésre, hogy mire van még szükség, a koordinátor elmondta: Ásványvizet ne hozzanak, mert nem érdemes cipelni a vizet, de gyakorlatilag minden kell, ami 0-14 éves korig a gyermekekkel kapcsolatos, tehát a ruha, babakocsi, bébiétel, pelenka. Emellett korlátlan mennyiségben várnak takarókat, plédeket, polifoam szőnyegeket, szivacsokat, párnákat és minden tartós élelmiszert, ami csomagolt. A műszaki berendezéseket másik partnerünkkel, az ügyben elsőként mozduló Baptista Szeretetszolgálattal összhangban oldjuk meg.