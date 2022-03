Hamarosan megújulhat a városba vezető bekötőút. Erről egyeztetett a napokban Törő Gábor, a térség or­szág­gyűlési képviselője és Nyikos László, Polgárdi polgármestere. „Nyikos László többször jelezte, a városba vezető bekötőút méltatlan állapotban van, amit magam is sokszor tapasztaltam, és amit a lakosoktól is számtalanszor hallottunk” – írja közösségi oldalán Törő. Azt is elárulta, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója, Molnár István már el is látogatott az útszakaszhoz, és vállalta, hogy készít egy megoldási és költségvetési tervet.