Fekete Mercedesszel utazhatnak dolgukat intézni Óbarokról Bicskére, vagy éppen ahová ügyintézés, egészségügyi ellátás szólítja az önkormányzathoz fordulókat. A polgármesteri hivatal elé gördült be a kisbusz hétfőn délután, a sofőr maga a képviselő, Tessely Zoltán volt, s tőle elsőként Mészáros Kartal polgármester vette át a volánt.

A gyerekekkel tettek egy kört, de már tudható, hogy leginkább Csákai Károly falugondnok áll szolgálatba vele Óbarok és Nagyegyháza rászoruló lakosai ellátására. Eddig is segítettek, mondta el Mészáros Dávid önkormányzati dolgozó, mert bár alig kőhajításnyira fekszik Bicske Óbaroktól, s Tatabánya is nagyon közel van, az idős, beteg, megfáradt embernek gondot okozhat olykor az eljutás a szomszédba is. A Magyar falu program pályázatán 15 millió forintot nyertek el, az önkormányzat 450 ezer forint saját hozzájárulással toldotta meg a támogatást az autóra. Kiss Béláné és Geiger-Konrád Ildikó alpolgármesterek és helybéliek vettek részt a Mercedes „bemutatkozásán”.

A hivatal nagytermében frissen vásárolt matracok, takarók és párnák sorakoztak, gyűlnek az adományok, hamarosan fogadnak Óbarokon is ukrajnai menekülteket, került szóba az országot foglalkoztató aktuális tennivaló. A lakossági gyűjtés nyomán a bicskeiekkel és az országgyűlési képviselővel innen is szállítottak Záhonyig adományokat. Hála a hazai rendnek és nyugalomnak, a szórakozás és az öröm is természetes: a falubusszal maga Mészáros Kartal viszi el néhány nap múlva a nyugdíjasklub tagjait vacsorázni, próbaút gyanánt.