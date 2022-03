Mintegy 200 ukrán menekült ember tartózkodik jelenleg a város kijelölt átmeneti szállásain, akiket Székesfehérvár önkormányzata, illetve a Székesfehérvári Tankerület és a Szakképzési Centrum helyezett el – árulta el Mészáros Attila alpolgármester egy sajtótájékoztatón, ahol a háború elől menekülőknek szervezett jótékonysági eseményről volt szó. Itt sorolta fel ezeket az intézményeket is: a Szabadságharcos úti volt Kodolányi kollégium, a József Attila Kollégium és a Nemes Nagy Ágnes Kollégium, illetve az Árpád és a Váci kollégiumának épületében, továbbá a Watthay úti volt óvodaépületben is vannak jelenleg elszállásolt családok.

- Nagy többségük továbbra is olyanok, akiknek a férje, rokona itt dolgozott korábban is Székesfehérváron az iparban vagy az építőiparban. De hétvégén érkezett például egy több mint 20 fős ukrán csapat, akikről szintén gondoskodunk. Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ kollégái és a kollégiumi dolgozók is megfeszített tempóban dolgoznak az itt tartózkodók ellátásán – mutatott rá az alpolgármester, kiemelve, hogy a támogatást tehát továbbra is várják: az Alba Bástya Irányi Dániel utcai épületében lehet leadni az - alapvetően tartós élelmiszert, gyógyszert és kisgyermekek ellátásához szükséges - adományokat.

Kiderült, a menekültek itt tartózkodásához szükséges „papírmunka” is folyamatosan zajlik. - Az idegenrendészet már az első napokban megkezdte az adatrögzítést, a különböző kártyák és tartózkodási engedélyek kibocsátását is. Többen jelezték már, hogy szeretnének munkát vállalni – elsősorban a város cégeinél. Több területen tudunk majd nekik munkát biztosítani, a papírmunkák és az egészségügyi vizsgálatok után. Ekkor pedig az óvodai és iskolai ellátások is megkezdődhetnek. Az elhelyezett családok nagy többsége egyébként tud magyarul, tehát gyerekeik tudnak tanulni a magyar iskolarendszerben. Igyekszünk minden szinten megkönnyíteni az itt tartózkodásukat, ameddig szükséges.

