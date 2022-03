Két nap múlva lesz két éve, hogy megnyitották a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központját. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő akkor azt mondta: a létesítmény korszerű hátteret biztosít a humanitárius feladatokhoz, a rászorulók gyorsabb eléréséhez krízishelyzetekben. Nem akartuk, hogy szavai máris bebizonyosodjanak: ha lehet így fogalmazni, a logisztikai központ, s annak részeként az 1700 négyzetméteres raktár „csúcsra van járatva” a háború elől menekülők megsegítése érdekében. Reggeltől estig egymás után érkeznek az adományozók: cégek, intézmények és magánszemélyek egyaránt. Egy család Felcsútról, egy másik Sárbogárdról, aztán egy budapesti gimnázium igazgatója két utánfutós kisbusz élén…

A magyar nép ismét bizonyítja, hogy a bajban helyén a szíve. A szervezett és összehangolt segítségnyújtás frontvonalában a Karitatív Tanács tagszervezetei vannak: a 26 éve Fejér megyében alapított Baptista Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Két napja elosztották közöttük a kárpátaljai határátkelőhelyeket, azóta a munkatársak ott is fogadják az érkezőket. Révész Szilvia Tiszabecsen dolgozik.

– Még alig kezdtük meg a munkát, máris a szívünkhöz nőtt ez a hely. Csodálatos embereket találtunk itt. A helyiek a helyi református gyülekezet vezetésével elképesztő odaszánással szolgálják azokat, akik itt, Tiszabecsen lépnek magyar földre – mondta a segélymunkás. – A határról az általános iskolában kialakított segélypontra hozzák a buszok a menekülteket, akik innen mennek tovább rokonaikhoz, vagy azokhoz a befogadó családokhoz, akik átmeneti szállást nyújtanak nekik. Nagyon sokan Kijevből vagy az ország más belső pontjairól vonattal érkeznek ehhez a határállomáshoz. Tiszabecsen jelenleg két átmeneti szálláshely működik, melyek az éjszaka folyamán többször is feltöltődnek, hiszen sokan csak addig pihennek meg, míg megérkeznek értük. A menekülteket szendviccsel, forró itallal vagy vízzel, a gyerekeket édességgel, ivólével fogadjuk. A melegedőben terített asztal várja őket, és a segélyponton ellátjuk őket minden szükségessel, a kisgyermekeseket pelenkával, törlőkendőkkel. A többség tudja, hová indul tovább, azoknak, akiknek nincsen „transzferük”, vagy átmeneti szállójuk, a segélymunkások segítenek.

Jó látni, hogy vannak, akik több ezer kilométerre is készek elszállítani a szükségben lévőket. Egy cseh civil szervezet például naponta több mikrobusznyi menekülőt szállít Csehországba, és azoknak is segítenek, akik még távolabbi, nyugat-európai célpontokra utaznak ott élő hozzátartozóikhoz. Egyelőre minden van a határvidéken, amire szükség lehet. Ám a keddi ENSZ-jelentés szerint eddig „csak” 660 ezer ukrajnai hagyta el hazáját, 90 ezren hazánk felé, ám a helyzet óráról órára egyre rosszabb, a humanitárius válság hatalmas méreteket ölthet. Ezért a segélyszervezetek hosszú távra készülnek, és ennek érdekében várják az adományokat.

Aki anyagilag segítene, a Baptista Szeretetszolgálat honlapján is megtalálja az ehhez szükséges információkat, ott szerepel a gyűjtőpontok listája is. Van, aki Kárpátaljáig is elvinné a segélyt. A seregélyesi iskolában már összegyűjtötték azokat az adományokat, amelyekre a határ túloldalán partnereik várnak, ám mivel arról értesültek, hogy az ukrán hadsereg lefoglalja a szállítmányokat, egyelőre várnak. És vár az egész világ.