Bár elsősorban minden meghívott az erdőtelepítés bemutatása miatt igyekezett a Balinkához tartozó Mecsér településrészre, mégis mindenki a Hi Sun Vektor elektromos terepjárót vette először szemügyre. A kiváló menettulajdonságokkal rendelkező, hangtalan terepjáró előhírnöke az utána érkező másik húsznak, melyek közül négy a Vadex területein vesz majd részt szállítási, turisztikai és takarmányozási feladatokban, tudtuk meg Majoros Gábortól. A Vadex vezetője nemcsak az új járműről beszélt, hanem az erdőtelepítés múltjáról, jelenéről és tervezett jövőjéről is. A vezérigazgató elmondta: – Nagy öröm számunkra, hogy egy több éve folyó erdősítési munkát végre bemutathatunk. A mecséri részen mintegy 37,7 hektár erdőt telepítettünk, méghozzá döntő többségében őshonos fafajták csemetéit felhasználva. A 2006 óta zajló erdősítési programból cégünk is kiveszi a részét, ám ezzel a programmal párhuzamosan zajlik a mintafásítási program is, illetve az Újszülöttek fája program, melynek lényege, hogy minden világra jövő kisded után 10 fát ültetnek.

Majoros beszámolójából az is kiderült, hogy az egyéves és a korábbi, beállt állomány jól fejlődik, ám ez annak is köszönhető, hogy a Balinka környékén élő vadak nem férhetnek hozzá a nemrég ültetett csemetékhez, ugyanis végig bekerítették a terület. A vezérigazgató ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: – Ha megnőnek a fák, elbontjuk a kerítést és ha majd 30 méterre magasodnak az emberek feje fölé, akkor ez a terület lesz a környék tüdeje. Amellett persze, hogy tűzifát, bútoralapanyagot és rekreációs célokat is szolgál majd az erdő. Ez sokára lesz, de aki fát ültet, az bízik a jövőben.

Az új telepítésű erdő egyik kiemelkedő pontján felállított sátrak előtt beszédet mondott Törő Gábor is. Az országgyűlési képviselő azt mondta: – Fejér az ország egyik legdinamikusabban fejlődő megyéje iparilag, és ebben jelentős része van a móri térségnek. Emiatt is fontos, hogy működjön a környék tüdeje, bár a Móri-árok levegője mindig is tiszta volt, igaz, kissé szeles is.

A megyei közgyűlés elnöke is szólt pár szót a megjelenteknek. Molnár Krisztián örömmel üdvözölte az erdősítés sikerét, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a megye klímastratégiája is ezt a célt fogalmazza meg. A megyei önkormányzat vezetője dicsérte a Vadex Zrt.-t, mert közjóléti funkciót és feladatot lát el a megyében.

Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár is megemlítette az Újszülöttek fája programot, ami évente egymillió fa ültetését jelenti. A szakpolitikus szerint jelenleg 25,4 százalék az ország erdővel fedett területének aránya, így még 147 ezer hektárt kell beültetni, hogy elérjük a kitűzött 27 százalékot. Az államtitkár azt is mondta: – Az erdő nemcsak az egészségügy, az oktatás vagy éppen a kutatás területén fontos tényező, hanem egyben megújuló energia- és élelmiszerforrás is, amellett, hogy védelmi funkciót is ellát, hiszen őrzi a biológiai sokféleséget. De olyan haszna is van az erdőnek, hogy árnyékolja a talajt, segíti annak vízmegtartó képességét, enyhíti az erózió hatásait, teret ad az erdei turizmusnak és előmozdítja a klímavédelmet is, hiszen Magyarország éves széndioxid-termelése 62 millió tonna, és ebből 4-5 tonnát megköt az erdő. Nem szabad feledni, hogy erdő ember nélkül élhet, de ember erdő nélkül nem.

Az esemény kiemelt vendége, Semjén Zsolt beszédében kapcsolódott az előtte szólóhoz. A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: – Kell az ember is az erdőhöz, ugyanis a mai Magyarországon már egyetlen talpalatnyi erdő sem lenne, ha a Mária Terézia idejében elinduló, és azóta is egyre fejlettebb erdészet nem telepített volna. Az a jó az erdőültetésben, hogy minden érv mellette van és semmi sincs ellene.

A telepítés helyszínével kapcsolatban azt mondta Semjén: – A Budapest-Győr tengely az ország legerősebb ipari régiója és ezért is örömteli, hogy a Vadex éppen itt telepít erdőt a mezőgazdasági igények és az urbanizáció ellenére. A folyamat nem áll le, a magyar állam a továbbiakban is minden támogatást megad az erdőtelepítésekhez.

A szakmai bemutató végén, Majoros Gábor irányítása mellett három ezüst hársfát ültettek. A vezérigazgató azt mondta, hogy azért éppen ilyen fajtát, mert az ezüst hárs naponta 2-6 kiló széndioxidot köt meg, és mert jelentős mennyiségű port is kivon, arról nem is beszélve, hogy az egészségre rendkívül káros nehézfémeket is képes kiválasztani a levegőből.