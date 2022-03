Négynapos hétvége van mögöttünk, ami sokaknak pihenést, kikapcsolódást, nyugalmat jelentett, ám sajnos sokak számára nehéz idők járnak. Mintegy félszáz menekültet fogadott be Mór városa, és nemcsak a hányatott sorsúaknak volt más ez a hétvége, hanem a jó szándékú, segítőkész embereknek sem. A szünet idejére a menzák is felfüggesztették a tevékenységüket, ezért még nehezebb helyzetbe kerültek a háború elől menekülők, hiszen nem volt biztosítva a mindennapi ebéd. Acsai Sándor, a Móri Ifjúsági Fúvószenekar karnagya elmondta: – Az elnökség tagjaiban már korábban megfogalmazódott a gondolat, hogy valahogyan segíteni kell a háború elől menekülőknek.

A szociális alapszolgáltatónál dolgozik egy fúvós testvérpárosunk édesanyja, aki rendszeresen informált minket arról, hogy mikor mire van szükség. Őket felhívtuk telefonon, és így tudtuk meg, hogy nincs ebédjük. Neki is veselkedtek azonnal vasárnap délelőtt, és közösen megfőztek úgy 50 adag paprikáskrumplit, két különböző formában, ugyanis a gyermekeknek virsli, a felnőtteknek kolbász került a gőzölgő tányérba. Az ebédhez szükséges zsemlét és a süteményt az elmaradhatatlan desszerthez ugyancsak móri pékség biztosította. Acsai az átadás pillanatairól így vallott: – Vasárnap délre vittük a kollégiumba, és nagyon jó érzés volt segíteni a bajbajutott embereken. Tudtunk velük beszélgetni, idősekkel, fiatalokkal és rengeteg gyerekkel egyaránt. Kicsit meg is hatódtunk, mert ezeknek a gyerekeknek az iskolában lenne a helye, nem pedig menekülni a háború elől. Mint megtudtuk, a zenekar tagjai adományokkal is segítették a menekülteket, többek között tisztálkodó felszerelésekkel, ruhákkal, cipőkkel, paplanokkal tették elviselhetőbbé a jelenlegi helyzetüket. A főzés házigazdái, az Acsai házaspár és segítségeik azt is megtapasztalták, hogy a segítőkészség, a nemes ügyért való munka mennyire összekovácsolja a társaságot.