Itt van ismét, újra eljött! Szombat éjszaka, pontosabban vasárnapra virradóan előre kell állítani az órákat hajnali 2 órakor 3 órára. Az éjszakai műszak egy órával rövidebb lesz. Igaz, egy órával kevesebbet is alhatunk, vagy éppen bulizhatunk, ám ez az ára annak, hogy októberben meg egy órával többet pihenhetünk, amikor visszatekerjük az órát. Néhány éve még úgy tűnt, nem sokáig lesz ez így, hiszen az Európai Parlament már döntött a tavaszi és őszi óraátállítás eltörléséről. Aztán jött a koronavírus-járvány és mint sok minden mást, ezt is meghiúsította. Ám egyelőre az sem dőlt még el, hogy a nap járásának megfelelő téli, vagy a módosított nyári időszámítást tartjuk meg. Ami engem illet, imádom, hogy este 7 órakor még világos van! Jobb kedvvel végzem az esti teendőimet is.