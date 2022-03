Köszönet, összefogás, hit, remény és szeretet. E gondolatoknak Gárdonyi Sándorné polgármester adott hangot ünnepi beszédében a falu apraja-nagyja előtt. A településvezető Varga Gábor országgyűlési képviselővel és Petrin Lászlóval, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójával együtt kiemelte, az ország jövője a gyermekekben van. Ezért is piros betűs ünnep a bölcsőde nyitása.

Gárdonyi Sándorné kiemelte, óhatatlanul megnőtt az igény a kisebb településeken az elmúlt években az emberek életét közvetlenül segítő intézmények kialakítására, fejlesztésére, felújítására, ezért is piros betűs ünnep az esemény a település életében. Mint mondta, az új bölcsődével könnyíteni tudnak a családok életén, és az anyukák vissza tudnak menni dolgozni, miközben jó helyen tudhatják gyermeküket. Másik fontos beruházásnak a Védőnői Szolgálat épületének teljes felújítását nevezte, amely Magyar falu programból és önkormányzati önrészből (közel 55 millió forint) újulhatott meg. Ezen felül orvosi eszközök beszerzésére is sor kerülhetett a mintegy 1,5 millió forint értékben elnyert MFP-pályázatból. A faluvezető felszólalásának végén az április 3-i választásra buzdította a lakókat: szeretné, ha Varga Gábor országgyűlési képviselővel megkezdett gyümölcsöző kapcsolat folytatódhatna.

Juhászné Tamás Renáta védőnő az új épületben

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Varga Gábor a bölcsődével kapcsolatos tényekkel kezdte beszédét: 120 millió forint támogatás, 14 férőhely, egy új épület, egy új csoportszoba, akadálymentesítés, energiahatékonyság, eszközbeszerzés és játszóudvar. Ugyanakkor elmondta, a beruházás nem csak ennyit jelent, hiszen létrehoztak valami újat, ami 14 családnak jelent segítséget, hiszen 14 édesanya tud így visszatérni a munka világába. A képviselő kiemelte, a bölcsőde megnyitásával Dég ismét letette névjegyét az ifjúság nevelése tekintetében. Hozzátette, a kormány számára a legfontosabb érték a család és a gyermek, hiszen az ország jövője a gyermekekben van és rájuk épül. Zárszóként elmondta, hogy egy település életében a védőnői és bölcsődei ellátás a legfontosabbak közé tartozik, ezért is nagybetűs ünnep ez a nap a nagyközség életében.

Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója az elhangzottakhoz hozzátette, hogy Dég immáron nemcsak múltjára, hanem jelenére és jövőjére is büszke lehet. Ennek ékes bizonyítéka a most átadott bölcsődei épület is. Ezt követően az óvodások kedveskedtek a jelenlévőknek, majd átvágták a nemzeti színű szalagot, megnyitva ezzel az intézményt.