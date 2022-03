Izgalmas improvizációs játékot mutattak be hétfőn este a Vörösmarty Színház művészei a Fehérvári Civil Központban. Az iGenerációért Egyesület szervezte esemény bevételét az Ukrajnában zajló háború elől menekülők megsegítésére fordítja a szervezet. Az Ugorj be most! olyan szórakoztató színpadi előadás, amely a megszokottól eltérően, improvizatív módon mozgatja meg a színészeket, izgalmas helyzetek elé állítva őket.