Jelenleg „csak” a nagyszerű és hatalmas kastélypark járható be, ám augusztusban várhatóan már a kastély és a mesebeli hangulatot árasztó Hollandi-ház is nyitva lesz, mégpedig felújítva, kicsinosítva, múzeumi kiállításokkal tele. A földszinten a Festetics család történetét, minden­napi életét, hobbijait, sportolási szokásait ismerhetik majd meg a kirándulók, a felső szinten pedig a szabadkőművesség eszmeisége kerül fókuszba.

Most részvételi felhívást, nyílt eljárásban lefolytatott közbeszerzést írt ki a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési (NÖF) Nonprofit Kft. több más, az üzemeltetésükben lévő kastélyon, váron kívül a dégi kastély jegyértékesítési rendszerével kapcsolatban is. Az április 13-ig nyitott – eddig várják az ajánlatokat – köz­beszerzésben érintett turisztikai célpontok között van a szintén Fejér megyei, már látogatható nádasdladányi kastély is.

– A NÖF Kft. be kíván vezetni egy minden telephelyén egységesen használt jegy­értékesítési rendszert. A telep­helyek és a központ közötti adatszinkronizáció se­gítségével a központi telephelyen megtekinthetőknek kell lenniük a napi látogatottsági és forgalmi adatoknak. Az öt adatszinkronizációnak minimálisan napi egyszeri alkalommal, a napi zárásnál meg kell történnie, de a rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezenfelül eseti (például manuálisan indított) adatszinkronizációt is végrehajtson. A rendszernek a telephelyeken található shopok kiszolgálását készletgazdálkodó rendszerrel kell támogatnia. Meg kell tudni állapítani a termékek mennyiségi változását, követelmény továbbá, hogy a raktárkészleten lévőnél többet ne lehessen értékesíteni – áll a közbeszerzés ismertetőjében.

A dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztésének teljes költsége több mint hárommilliárd forint. 2018 júniusában indultak el a felújítási munkálatok. A projekt tervezett befejezési dátuma is ismert: 2022. július 31.